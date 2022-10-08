蘇貞昌站台力挺翁章梁 強力背書「農工大縣正在實現」

行政院長蘇貞昌細數中央這幾年的政績。（記者林宜樟攝）

2022/10/08 19:19

〔記者林宜樟／嘉義報導〕行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花今天下午聯袂出席在嘉義縣太保麻魚寮里古恩宮舉辦的「中央地方做伙拚．民主台灣大步行」政績說明會，懇託鄉親繼續支持翁章梁縣長及戴光宗等鄉鎮市長、議員候選人，讓翁章梁連任，中央地方一條線，建設福利看得見。

政績說明會先由民進黨提名的第一選區議員參選人江佩曄、黃榮俊、黃惠汝、陳主明、水上鄉長參選人林緗亭、鹿草鄉長參選人嚴珮瑜、太保市長參選人戴光宗與爭取蟬聯縣長的翁章梁接力上台爭取鄉親的支持，立委蔡易餘、陳明文也到場呼籲大家支持嘉義縣繼續大發展。

王美花說，翁章梁4年縣長任期爭取到科學與產業園區等重大建設，相當不容易，智慧型農漁業也大力發展，大家繼續支持翁章梁、農工大縣一定實現。

陳明文強調，太保市已經跟過去30年不同，新的太保要有新的人才，戴光宗是翁章梁、蔡易餘支持的人選，一定能與翁章梁縣長配合，中央、縣府、公所連一線，建設大發展。

翁章梁說，嘉義縣目前有6個產業園區正在啟動，都是中央小英政府和蘇貞昌院長力挺才有辦法成形，太保是嘉義縣發展的中心，縣府有許多工程還需要持續進行中，未來市公所需要有一個有領導力的首長跟他配合，他要正式推薦戴光宗給太保鄉親。

壓軸登場的蘇貞昌細數中央政績，包括長照、不孕症療程補助、育兒留停津貼等，從老人家照顧到尚未出生的嬰兒，班班有冷氣、校校會發電，完成不可能的任務，更做到班班有網路、生生有平板電腦，弭平教育學習城鄉落差，就不會輸在起跑點。

蘇貞昌說，選對人很重要，如果不是蔡總統做得好，台灣無法在疫情重創全球時逆風前行，但上有蔡總統做得好，地方也要好的縣長、鄉鎮市長，就像翁章梁當縣長大力爭取建設，科學園區這個以前想都不敢想的重大建設都可以實現，包括中埔與水上兩個產業園區，1年可創造近千億元的產值。

蘇貞昌進一步說，故宮南院國寶館37億元，蒜頭糖廠五分車，蒜頭大橋改建9.2億元，民雄鐵路高架化133億元，都是翁章梁當縣長一一爭取的，翁章梁一定能帶領嘉義縣走向「農工大縣正在實現」，中央地方一條線，建設福利看得見。

經濟部長王美花（左1）出席「中央地方做伙拚 民主台灣大步行」政績說明會嘉義縣場。（記者林宜樟攝）

行政院長蘇貞昌（右四）。出席「中央地方做伙拚 民主台灣大步行」政績說明會。（記者林宜樟攝）

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