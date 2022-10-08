最快與最慢的連結 蒜頭糖廠五分車延駛嘉義高鐵站今通車

台糖蒜糖五分車連結高鐵嘉義站通車啟用。（記者林宜樟攝）

2022/10/08 13:46

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義蒜頭糖廠五分車延駛至高鐵嘉義站今天（8日）通車，單程票價200元、來回套票350元，6至12歲、65歲以上長者及身心障礙者來回套票175元，6歲以下兒童免費搭乘，即日起至明年9月底推出票價6折優惠方案，乘客還可持票根至蒜頭糖廠冰店兌換17元冰棒1支，讓遊客體驗「最快與最慢的連結」。

經濟部次長陳正祺、嘉義縣長翁章梁、故宮博物院長吳密察及台糖董事長陳昭義出席通車儀式，見證糖鐵五分車從高鐵站駛出，開往蒜頭糖廠，將快速與緩進的雙鐵路連結在一起。

「謝謝所有人的努力，共同創造最快與最慢話題的結合！」翁章梁說，為了迎接國慶日在故宮南院國慶焰火表演，大家最期待最快與最慢充滿話題性的五分車在今天正式通車，銜接高鐵，未來將透過五分車行駛銜接至故宮南院，方便遊客欣賞國寶等展覽，串連了蒜頭糖廠，相信對嘉義縣的觀光效益將有很大的幫助。

蒜糖至高鐵嘉義站工程由交通部鐵道局中部工程處執行，獲交通部核定通車營運，在經濟部、交通部、台糖公司及嘉義縣政府等單位通力合作下，「蒜頭糖廠五分車延駛嘉義高鐵站」通車是台灣首例最快高鐵與最慢五分車的連結。

蒜頭糖廠五分車延駛計畫，分第1期及第1.5期計畫執行，本期為第1期計畫，由台糖公司以專案投資方式編列「蒜頭糖廠五分車延駛至嘉義高鐵站」經費8000萬元，長度約1.36公里，第1.5期計畫「嘉義蒜頭糖廠至故宮南院觀光鐵路計畫」，總經費2.5億元（含車廂優化1.3億元），由蒜頭糖廠向西延駛至故宮南院園區內，長度約1.49公里。

第1.5期計畫目前由交通部鐵道局中部工程處辦理細部規劃設計作業，預計明年完工；嘉義縣政府負責辦理興辦事業計畫及鐵路立案申請等專案作業，並積極協調各單位整合各項執行介面。

全線通車後，將能條狀串聯嘉義高鐵站、嘉義科學園區、蒜頭糖廠、故宮南院及微型文創園區，並整合縣治特區面狀等亮點區域，可望匯集旅遊及就業人潮，慢遊故宮典藏文物意象饗宴，期能促進周邊產業發展，形塑嘉義觀光新軸線。

台糖說明，本條路線營運全年無休，每日上午10點、下午2點自蒜頭糖廠發車；五分車高鐵站發車時間是上午11點及下午3點。雙十國慶日當天另加開2班次列車，下午4時自蒜頭糖廠發車，下午5時由五分車高鐵站開往蒜頭站。

該路線採現場購票制，由五分車高鐵站至蒜頭站，單程票價200元、來回套票350元，6至12歲、65歲以上長者及身心障礙者來回套票175元，6歲以下兒童免費搭乘。此外假日另有往返蒜頭糖廠站及樂活農園站的班次，此為短程的五分車體驗列車，票價另計。

為慶祝蒜頭糖廠五分車延駛至高鐵站通車，台糖自即日起至明年9月底推出票價6折優惠方案，乘客還可持票根至蒜頭糖廠冰店兌換17元冰棒1支，短程體驗票不適用上述優惠；另外明年1月底前，民眾憑當日票根至故宮南院參觀，亦可享票價8折優待，台糖及故宮歡迎民眾一起來「嘉」體驗五分車的慢速悠活。

遊客開心搭乘五分車。（記者林宜樟攝）

嘉義縣長翁章梁（右四）等參與蒜頭糖廠五分車延駛嘉義高鐵站通車典禮。（記者林宜樟攝）

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