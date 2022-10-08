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    綠營嘉義縣副議長陳怡岳競總成立 3千多到場讚聲

    嘉義縣長翁章梁（左）力挺嘉義縣副議長陳怡岳（右）。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣長翁章梁（左）力挺嘉義縣副議長陳怡岳（右）。（記者林宜樟攝）

    2022/10/08 13:04

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕民進黨嘉義縣副議長陳怡岳拚年底競選連任，今天在朴子市成立競選總部，現場湧入3千多名支持者逗陣相挺，展現團結勝選氣勢，嘉義縣長翁章梁到場聲援，與陳怡岳在一同懇切拜託鄉親，不要分票，全力支持「農工大縣、議會推手」的陳怡岳。

    陳怡岳競選總部成立大會，翁章梁、立委陳明文和蔡易餘、民進黨嘉義縣黨部主委陳川崎到場為陳怡岳加油打氣，台北市議員阮昭雄、藝人楊烈、馬幼興、李㼈、李芳雯等前來站台助陣，現場還有太子會電音三太子、勝鴻社、港美獅陣等陣頭演出，支持者熱情簇擁，「凍蒜」加油聲不斷，凝聚勝選氣勢。

    陳怡岳表示，他蟬聯3屆議員、連任2屆副議長，問政12年受到鄉親鼓勵和愛護，用心服務選民回報鄉親，每年完成請託陳情案超過1200件，本屆任內爭取嘉義縣第四選區（朴子、東石、六腳）的建設經費逾50億元。陳怡岳兼任環愛慈善會理事長，長期照顧身心障礙、獨居貧困長輩、遭遇重大變故弱勢族群，給予溫暖與關懷。

    陳怡岳強調，嘉義縣成為農工大縣，正在實現，面臨從農業大縣轉型到農工大縣的關鍵期，未來4年，從大埔美、馬稠後、水上南靖、中埔公館產業園區、民雄航太園區、嘉義科學園區到無人機國家隊，重大建設與龐大預算，都需要議員來監督、把關，督促縣府儘速落實，請鄉親支持他扮演「議會推手」的角色，協助翁章梁推動重大建設，率領議員團隊來為人民出聲、出力，為鄉親爭取更多的經費、建設和福利。

    陳怡岳競選主軸「監督縣政、交通建設、工商發展、農漁升級、水利防洪、警消維安、青年就業、社福長照、旅遊觀光、教育文化、醫療衛生、環境保護」等12面向加強深化布局，為嘉義成功轉型扮演重要的推手，在工商發展方面，陳怡岳提出「五環」策略，強調扶助新創事業、跨境電商物流、輔導中小企業、積極節能減碳、落實公平正義等五大環節，來鏈結世界性的尖端產業；在交通建設方面，他主張「五箭」齊發，藉由推動藍色公路、激活水上機場、監督橋梁改建、加速道路改善、打造廊道景觀等五支利箭。

    由於人口減少，縣議員選舉第四選區議員席次由7席減少為6席，競爭非常激烈，陳怡岳請鄉親不要分票，力挺他當選，成為「農工大縣、議會推手」。

    嘉義縣長翁章梁（左二）請鄉親支持嘉義縣副議長陳怡岳（右二）及民進黨提名的朴子市長參選人涂建軒（左一）。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣長翁章梁（左二）請鄉親支持嘉義縣副議長陳怡岳（右二）及民進黨提名的朴子市長參選人涂建軒（左一）。（記者林宜樟攝）

    藝人楊烈在陳怡岳競選總部成立大會上演出。（記者林宜樟攝）

    藝人楊烈在陳怡岳競選總部成立大會上演出。（記者林宜樟攝）

    陳怡岳競選總部成立，到場鄉親人潮滿滿。（記者林宜樟攝）

    陳怡岳競選總部成立，到場鄉親人潮滿滿。（記者林宜樟攝）

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