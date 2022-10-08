台中廣澤尊王要娶雲林妙應仙妃 嘉義媒人婆：超級大任務 ！

台中忠福堂的廣澤尊王將與雲林土庫鳳山寺的妙應仙妃締結良緣。（台中忠福堂、雲林土庫鳳山寺提供，記者林宜樟合成）

2022/10/08 08:50

〔記者林宜樟／嘉義報導〕傳統信仰中的神明廣澤尊王妻子為妙應仙妃，廟宇常見一同供奉夫妻神尊，然而台中忠福堂供奉的廣澤尊王及全臺開基祖廟雲林土庫鳳山寺供奉的妙應仙妃都還是「單身」，兩廟交流時請示神明，神明允要「在一起」。神明娶親是大事，廟方委託嘉義縣知名的媒人婆黃淑晴辦理，將於明天（10月9日）進行提親儀式，迎娶結婚將照古禮，讓黃淑晴直說「接到超級大任務！」

黃淑晴當媒人婆40年，為國內外無數新人配對，經驗豐富，因在媒體、網路上相當知名，廟方請她當廣澤尊王與妙應仙妃的媒人婆。

黃淑晴說，許多供奉廣澤尊王的廟宇會供奉妙應仙妃，奉祀夫妻神尊。廟裡供奉廣澤尊王，並未供奉妙應仙妃的台中忠福堂，先前到雲林土庫鳳山寺交流，鳳山寺人員提及廟裡供奉的妙應仙妃也是「單身」，因而向神明請示，詢問是否可能結親，結果連續出現聖筊，應允要嫁給台中忠福堂廣澤尊王，台中忠福堂人員回廟後也請示廣澤尊王，神明也稱非常開心，兩廟決定為神明締結良緣。

黃淑晴說，她曾有幫嘉義城隍爺嫁女兒當媒人婆的經驗，神明結婚是大事，將按照古禮進行，明天將由台中忠福堂廣澤尊王到雲林土庫鳳山寺向妙應仙妃提親，再討論訂婚、結婚吉日、大小聘、金飾、喜餅及十二禮等細節。

兩廟神明結親是地方盛事，黃淑晴說，預計會安排轎伕、伴郎伴娘，沿路踩街遶境，展現傳統文化與宗教儀式，要讓喜事圓滿，信徒歡喜。

嘉義知名的媒人婆黃淑晴，曾有為城隍爺嫁女兒當媒人婆的經驗。（黃淑晴提供）

雲林土庫鳳山寺供奉的妙應仙妃。（雲林土庫鳳山寺提供）

台中忠福堂廣澤尊王。（台中忠福堂提供）

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