洲南鹽場「謝鹽祭」集結11種特色鹽 鹽膚木、蔭鹽花極罕見

台東達魯瑪克部落的羅氏鹽膚木，是市面上少見的植物鹽。（記者林宜樟攝）

2022/10/07 20:40

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣布袋鎮洲南鹽場以手工日晒鹽聞名，並推廣國內鹽文化，今、明2天舉辦第15屆「謝鹽祭」，來自台灣、金門等全國11處製鹽的「鹽職人」，今天齊聚一堂，展示日曬鹽、珊瑚海鹽及罕見的鹽膚木、蔭鹽花等，讓參與者深入瞭解鹽文化，更是國內首次集結各地特色鹽進行展示。

洲南鹽場是台灣罕見保留手工晒鹽的鹽場，負責人蔡炅樵等於2008年時重新日晒製鹽及推廣鹽文化，今天在布袋文創HOTEL舉辦論壇，邀請鹽職人與餐飲人青青餐廳阿發師施建發、世界麵包大賽冠軍陳耀訓一同對談交流，不少知名美食作家、媒體人及文化人士參與，現場展示11種特色鹽，有金門西園鹽場海鹽、彰化浦田竹鹽、雲林萬豐醬油蔭鹽花、嘉義洲南鹽場海鹽、台南安順鹽田海鹽、台南井仔腳鹽田海鹽、台南七股鹽山台鹽、屏東後灣社區海鹽、台東達魯瑪克部落羅氏鹽膚木、台東綠島珊瑚海鹽及台東慕樂諾斯海鹽。

市面上罕見的台東鹽膚木是原民部落使用，屬於植物鹽，原住民上山打獵時可會用來調味，味道鹹酸，風味獨特，目前正開發各式料理來搭配。而雲林萬豐醬油的蔭鹽花，則是用乾蔭熟成方式釀造醬油時，以鹽巴封住，經長時間來回溶解結晶，在容器裡形成薄薄的鹽花，因產量極為稀少，並未販售，只有職人用來料理或送禮之用。

洲南鹽場的鹽花已被知名餐飲人使用，如世界盃麵包大賽冠軍吳寶春等；施建發分享，鹽在料理上可用於醃製或是提味，洲南鹽場的鹽之花用於煎牛排、煎魚，最後灑上提味，不會「死鹹」而有風味。陳耀訓說，製作麵包會使用岩鹽、礦鹽，他實際到洲南鹽場參觀，理解手工日晒鹽的過程與特色，各時期各有不同風味與層次，烘焙作品「海鹽焦糖栗子布理歐」在焦糖中放入洲南鹽場旬鹽花，品嚐時在焦糖苦甜中帶有些許鹽味尾韻；陳耀訓說，他也會在推出特色商品時標註原料來源，讓顧客更認識台灣鹽文化。

謝鹽祭策展人高靜玉說，三年前興起將台灣各地的鹽集合起來的想法，鹽的風味與海水的溫度、濃度及結晶法而有不同，台灣周圍有台灣海峽、巴士海峽及太平洋，各地的海鹽風味不同，還有植物鹽、竹碳鹽，透過蔡炅樵的串聯，首次能集結台灣及金門各地特色鹽。

蔡炅樵說，洲南鹽場重新開始晒鹽後，感謝各界支持，讓人們更認識台灣鹽文化，謝鹽祭於明天早上10點在洲南鹽場迎請眾神庇佑，敬獻四方好物，邀請布袋國小表演太鼓陣，還有免費的鹽田導覽及迷你特展。

金門西園鹽場的海鹽到嘉義縣布袋鎮展示。（記者林宜樟攝）

嘉義縣布袋洲南鹽場的日晒鹽。（記者林宜樟攝）

台灣、金門共11種特色鹽及鹽職人首度集結。（記者林宜樟攝）

參與者相互交流認識不同的製鹽作法。（記者林宜樟攝）

來自台灣、金門各地的鹽職人參與謝鹽祭。（記者林宜樟攝）

參與謝鹽祭論壇的鹽職人、餐飲人及各界人士。（記者林宜樟攝）

謝鹽祭論壇參與者聞著各種不同的特色鹽。（記者林宜樟攝）

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