為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　嘉義縣

    洲南鹽場「謝鹽祭」集結11種特色鹽 鹽膚木、蔭鹽花極罕見

    台東達魯瑪克部落的羅氏鹽膚木，是市面上少見的植物鹽。（記者林宜樟攝）

    台東達魯瑪克部落的羅氏鹽膚木，是市面上少見的植物鹽。（記者林宜樟攝）

    2022/10/07 20:40

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣布袋鎮洲南鹽場以手工日晒鹽聞名，並推廣國內鹽文化，今、明2天舉辦第15屆「謝鹽祭」，來自台灣、金門等全國11處製鹽的「鹽職人」，今天齊聚一堂，展示日曬鹽、珊瑚海鹽及罕見的鹽膚木、蔭鹽花等，讓參與者深入瞭解鹽文化，更是國內首次集結各地特色鹽進行展示。

    洲南鹽場是台灣罕見保留手工晒鹽的鹽場，負責人蔡炅樵等於2008年時重新日晒製鹽及推廣鹽文化，今天在布袋文創HOTEL舉辦論壇，邀請鹽職人與餐飲人青青餐廳阿發師施建發、世界麵包大賽冠軍陳耀訓一同對談交流，不少知名美食作家、媒體人及文化人士參與，現場展示11種特色鹽，有金門西園鹽場海鹽、彰化浦田竹鹽、雲林萬豐醬油蔭鹽花、嘉義洲南鹽場海鹽、台南安順鹽田海鹽、台南井仔腳鹽田海鹽、台南七股鹽山台鹽、屏東後灣社區海鹽、台東達魯瑪克部落羅氏鹽膚木、台東綠島珊瑚海鹽及台東慕樂諾斯海鹽。

    市面上罕見的台東鹽膚木是原民部落使用，屬於植物鹽，原住民上山打獵時可會用來調味，味道鹹酸，風味獨特，目前正開發各式料理來搭配。而雲林萬豐醬油的蔭鹽花，則是用乾蔭熟成方式釀造醬油時，以鹽巴封住，經長時間來回溶解結晶，在容器裡形成薄薄的鹽花，因產量極為稀少，並未販售，只有職人用來料理或送禮之用。

    洲南鹽場的鹽花已被知名餐飲人使用，如世界盃麵包大賽冠軍吳寶春等；施建發分享，鹽在料理上可用於醃製或是提味，洲南鹽場的鹽之花用於煎牛排、煎魚，最後灑上提味，不會「死鹹」而有風味。陳耀訓說，製作麵包會使用岩鹽、礦鹽，他實際到洲南鹽場參觀，理解手工日晒鹽的過程與特色，各時期各有不同風味與層次，烘焙作品「海鹽焦糖栗子布理歐」在焦糖中放入洲南鹽場旬鹽花，品嚐時在焦糖苦甜中帶有些許鹽味尾韻；陳耀訓說，他也會在推出特色商品時標註原料來源，讓顧客更認識台灣鹽文化。

    謝鹽祭策展人高靜玉說，三年前興起將台灣各地的鹽集合起來的想法，鹽的風味與海水的溫度、濃度及結晶法而有不同，台灣周圍有台灣海峽、巴士海峽及太平洋，各地的海鹽風味不同，還有植物鹽、竹碳鹽，透過蔡炅樵的串聯，首次能集結台灣及金門各地特色鹽。

    蔡炅樵說，洲南鹽場重新開始晒鹽後，感謝各界支持，讓人們更認識台灣鹽文化，謝鹽祭於明天早上10點在洲南鹽場迎請眾神庇佑，敬獻四方好物，邀請布袋國小表演太鼓陣，還有免費的鹽田導覽及迷你特展。

    金門西園鹽場的海鹽到嘉義縣布袋鎮展示。（記者林宜樟攝）

    金門西園鹽場的海鹽到嘉義縣布袋鎮展示。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣布袋洲南鹽場的日晒鹽。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣布袋洲南鹽場的日晒鹽。（記者林宜樟攝）

    台灣、金門共11種特色鹽及鹽職人首度集結。（記者林宜樟攝）

    台灣、金門共11種特色鹽及鹽職人首度集結。（記者林宜樟攝）

    參與者相互交流認識不同的製鹽作法。（記者林宜樟攝）

    參與者相互交流認識不同的製鹽作法。（記者林宜樟攝）

    來自台灣、金門各地的鹽職人參與謝鹽祭。（記者林宜樟攝）

    來自台灣、金門各地的鹽職人參與謝鹽祭。（記者林宜樟攝）

    參與謝鹽祭論壇的鹽職人、餐飲人及各界人士。（記者林宜樟攝）

    參與謝鹽祭論壇的鹽職人、餐飲人及各界人士。（記者林宜樟攝）

    謝鹽祭論壇參與者聞著各種不同的特色鹽。（記者林宜樟攝）

    謝鹽祭論壇參與者聞著各種不同的特色鹽。（記者林宜樟攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    布袋洲南鹽場 採收「午時鹽」
    2022/06/04 05:30

    布袋洲南鹽場 採收「午時鹽」
    洲南鹽場謝鹽祭 代鹽人市集吸引遊客
    2019/10/19 20:16

    洲南鹽場謝鹽祭 代鹽人市集吸引遊客

    南京東路市容翻新 正大道小宅超夯
    吃得到「LV級羊肉」！ 謝鹽祭國民便當超澎湃
    2019/10/08 21:25

    吃得到「LV級羊肉」！ 謝鹽祭國民便當超澎湃
    參與鹽田文化 布袋國中學子創作戲偶參與謝鹽祭
    2019/08/30 09:30

    參與鹽田文化 布袋國中學子創作戲偶參與謝鹽祭

    聚焦自住需求！南區黃金十字軸線成置產首選
    嘉義縣今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播