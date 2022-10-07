生態保育永續經營 王育敏提政見

國民黨嘉義縣長參選人王育敏（左二）提出「守護野鳥與生態，地方永續經營」訴求。（記者蔡宗勳攝）

2022/10/07 13:50

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕國家政策研究基金會7日在嘉縣舉辦「守護野鳥與生態、地方永續經營」記者會，由教文體育組召集人陳學聖主持，邀請健康永續教育基金會董事長邱淑媞、台大助理教授林如森、台灣野鳥保育協會秘書長李昱宏以及縣長參選人王育敏，發表生態保育永續經營看法。

王育敏承諾未來嘉義縣政府會做為中央、地方與民間的平台，大力推動生態保育、環境永續，透過生態旅遊和永續觀光，讓嘉義整體經濟能夠更加發展，並且能與國際接軌達到生態永續目標。

陳學聖引言時提到，自己長期關注「鳥事」，也與許多「鳥人」交流，深知嘉義縣鳥類資源豐富、是國際級的賞鳥地點，但是因為過去缺乏宣傳和規劃，導致很少人知道，這次的座談，就是透過專業人士的觀察和分享，探討嘉義的生態資源，未來應該如何活化、保育和運用。

邱淑媞強調，生態保育和經濟發展可以並重，嘉義縣應該推動永續觀光，投入更多資源加強生態、景觀、古蹟和文化的保存與維護，透過永續觀光可以提供在地人旅宿、觀光、導覽等工作機會，更能讓老年人有社會參與和二度就業的可能性，不但可以讓嘉義生態更永續，也能藉此形塑嘉義縣民的光榮感。

林如森指出，現在新聞媒體講到黑面琵鷺都只想到台南，證明嘉義縣對珍貴的黑面琵鷺等生態資源，缺乏宣傳與整體規劃，另外國際化不足，也讓國際賞鳥人士難以前往。

李昱宏透過PPT展示自己在嘉義縣各地拍攝鳥類的照片，說明嘉義縣的鳥類生態豐富，但鰲鼓溼地的七孔水門因為主管單位管理不善，導致水門年久失修，現在已經無法調節和交換溼地水位，導致度冬候鳥年年減少，在在突顯縣政府對於生態保育的漠視。

台灣大學助理教授林如森指黑面琵鷺來台度冬棲地已從台南轉移陣地至嘉義。（記者蔡宗勳攝）

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