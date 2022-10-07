生態保育永續經營 王育敏提政見
〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕國家政策研究基金會7日在嘉縣舉辦「守護野鳥與生態、地方永續經營」記者會，由教文體育組召集人陳學聖主持，邀請健康永續教育基金會董事長邱淑媞、台大助理教授林如森、台灣野鳥保育協會秘書長李昱宏以及縣長參選人王育敏，發表生態保育永續經營看法。
王育敏承諾未來嘉義縣政府會做為中央、地方與民間的平台，大力推動生態保育、環境永續，透過生態旅遊和永續觀光，讓嘉義整體經濟能夠更加發展，並且能與國際接軌達到生態永續目標。
陳學聖引言時提到，自己長期關注「鳥事」，也與許多「鳥人」交流，深知嘉義縣鳥類資源豐富、是國際級的賞鳥地點，但是因為過去缺乏宣傳和規劃，導致很少人知道，這次的座談，就是透過專業人士的觀察和分享，探討嘉義的生態資源，未來應該如何活化、保育和運用。
邱淑媞強調，生態保育和經濟發展可以並重，嘉義縣應該推動永續觀光，投入更多資源加強生態、景觀、古蹟和文化的保存與維護，透過永續觀光可以提供在地人旅宿、觀光、導覽等工作機會，更能讓老年人有社會參與和二度就業的可能性，不但可以讓嘉義生態更永續，也能藉此形塑嘉義縣民的光榮感。
林如森指出，現在新聞媒體講到黑面琵鷺都只想到台南，證明嘉義縣對珍貴的黑面琵鷺等生態資源，缺乏宣傳與整體規劃，另外國際化不足，也讓國際賞鳥人士難以前往。
李昱宏透過PPT展示自己在嘉義縣各地拍攝鳥類的照片，說明嘉義縣的鳥類生態豐富，但鰲鼓溼地的七孔水門因為主管單位管理不善，導致水門年久失修，現在已經無法調節和交換溼地水位，導致度冬候鳥年年減少，在在突顯縣政府對於生態保育的漠視。