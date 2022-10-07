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    最快連接最慢！蒜糖五分車延駛高鐵嘉義站 明日通車活動多

    嘉義縣蒜頭糖廠五分車延駛將於10月8日通車，糖廠將舉辦特色市集。（資料照，記者林宜樟攝）

    嘉義縣蒜頭糖廠五分車延駛將於10月8日通車，糖廠將舉辦特色市集。（資料照，記者林宜樟攝）

    2022/10/07 09:42

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣台糖蒜頭糖廠五分車延駛高鐵嘉義站，將於明天（10月8日）上午舉行通車儀式，讓遊客感受「最快與最慢的連結」，乘五分車飽覽沿線的田野風光，台糖公司還在蒜頭糖廠蔗埕文化園區舉辦「台糖五分車．特色市集」，有市集、寫生及免費文化導覽讓民眾參加。

    8日早上10點到下午4點的「台糖五分車．特色市集」，由台糖主辦，交通部鐵道局、嘉義縣政府協辦，漾默科技行銷有限公司、三人六腳在地創育坊執行，市集攤商結合甜點美食、在地農產以及手作文創DIY，活動詳情可上「三人六腳在地創育坊」臉書粉絲專頁查詢。

    三人六腳在地創育坊表示，糖業市集的攤販類型多元，有甜點美食、在地農特產品以及手作文創，包含手作薑味黑糖、六腳70年老店名產蒜頭餅店以及陶藝品DIY體驗等多家在地特色攤販。甜點美食有烏樹林古早糖、東發養蜂場、喬治•雞蛋糕以及台糖特色攤販；農特產品的市集攤商有幸福手作舫、興厝ShīngTsuò、朱媽媽、張瑋焙茶工作室、Andiamo pizzeria、興旺餅舖；手作文創的市集攤商邀請到好好玩手作、樂手作、J.R、咖啡陶坊、MISS MEOW、飛行夢想造飛機。

    創意寫生活動參賽年齡資格為幼兒園至國中三年級的學生，將百年糖廠的歷史建築用畫筆記錄下來，民眾可提前準備好畫作，8日當天至服務台親自繳交報名，可獲得五分車通車紀念品（數量有限），寫生比賽得獎者獲得精美獎品，作品還有機會於故宮南院或蒜頭糖廠展出，歡迎民眾把握機會，一同參與蒜頭糖廠寫生比賽。

    文化導覽由解說員帶領民眾逛園區，走訪日治時代全台第三大廠的蒜頭糖廠，互動講解百年糖廠的歷史文化故事，並走訪偶像劇「一把青」拍攝景點，介紹糖廠獨有的日式舊建築，導覽路線將經過蒜頭糖廠內的百年車站、五分車、日式宿舍群以及蒜頭糖廠文物館等景點，活動當天共限定3場免費導覽，場次分別為下午1點30分、2點30分及3點30分，民眾可至服務台報名參加。

    嘉義縣蒜頭糖廠五分車延駛將於10月8日通車，糖廠將舉辦特色市集及各項活動。（三人六腳在地創育坊提供）

    嘉義縣蒜頭糖廠五分車延駛將於10月8日通車，糖廠將舉辦特色市集及各項活動。（三人六腳在地創育坊提供）

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