朴子市長選戰熱！涂建軒批吳品叡主政缺失多 公所：勿唱衰

涂建軒批評吳品叡主政的市公所建設工程缺失多。（涂建軒提供）

2022/10/07 07:51

〔記者林宜樟／嘉義報導〕年底地方選戰火熱，民進黨提名嘉義縣朴子市長參選人涂建軒，公開批評現任無黨籍市長吳品叡主政的公所建設缺失多，吳品叡身為市長要有擔當，不要將公所同仁當擋箭牌，為自己規劃率不足找理由；朴子市公所回應，工程建設均依照政府法令辦理，請涂建軒勿一再唱衰朴子，打擊公所士氣，抹煞同仁努力。

涂建軒指出，朴子市鐵支路公園當初由立委蔡易餘向國立故宮博物院爭取五百萬元補助，市公所發包卻出包，包商工程進度延宕而解約，且公所督導不周，造成包商在工地未做好環境維護工作，鄰近住家多次抱怨塵土飛揚，而第二階段人行步道路工程與之前雷同，多次動工、停工，讓許多朴子市民失望。

涂建軒強調，朴子棒球場整建，市公所爭取經費過程連連出狀況，原本向體育署爭取施作少棒球場經費，核定後市長吳品叡又更變設計成青少棒球場，公所又要多編列1000萬元自籌款，為何當初不直接向中央爭取青少棒球場的經費？他批吳品叡不懂開源節流，浪費公帑，像二次元市長，每項工程都要做兩次以上，花兩次。

朴子市公所回應，公所目前所有工程及建設皆依照政府相關法令及規範辦理，日後涂建軒若一再提出類似相關話題炒作，皆一概不予回應，朴子市公所每天持續秉持做好份內的事，歡迎朴子人提出對朴子好的願景，一起讓朴子更好。

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