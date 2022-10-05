王育敏抨擊「農工大縣」公器私用 翁章梁：歡迎妳使用

王育敏指出，嘉義縣長翁章梁競選影片使用的「農工大縣，正在實現」視覺設計，是嘉義縣府花錢委外設計。（王育敏競選團隊提供）

2022/10/05 17:22

〔記者林宜樟／嘉義報導〕民進黨嘉義縣長翁章梁競選主軸「農工大縣，正在實現」，昨天遭國民黨議員在議會質疑文字視覺設計與縣府花費公帑委外製作的CIS視覺案相同，國民黨嘉義縣長參選人王育敏今天繼續質疑，「翁章梁縣長跟翁章梁候選人這兩者身分應該要清楚切割」；翁章梁則回應，「農工大縣 ，正在實現」是嘉義縣民大家努力的方向，主視覺設計圖案是一份大家都可以使用的公版，王女士如果認同嘉義縣轉型、改變，也歡迎王女士使用。

縣議員詹琬蓁、李國勝昨天在議會質疑，翁章梁在臉書上發布的競選影片，開頭使用「農工大縣，正在實現」的文字視覺設計，與縣府花費8萬元委外製作的「農工大縣，正在實現」設計CIS視覺案相同，競選影片使用縣府預算設計，是公器私用，當時翁章梁回應該字樣為「公版」的文字圖樣，也有其他民間團體在使用。

王育敏指出，使用「農工大縣，正在實現」字樣廣告都是民進黨籍各鄉鎮市候選人，「民間團體」該不會都是「民進黨團體」？若CIS視覺是免費公開授權使用，為何縣府官網沒有授權說明及提供檔案供民眾下載？若縣政府先前未曾公開相關授權使用規範，翁章梁自行使用縣府花錢製作的CIS設計在自己的競選廣告上，就有侵權之虞，縣府應該要向翁章梁競選團隊提出侵權聲明，追討授權費用。

王育敏競選團隊發言人畢盈盈批評，嘉義縣18鄉鎮市的公車站亭全部都是縣府為翁章梁個人打的五星縣長廣告，再加上多路線公車車身上翁章梁的整面個人廣告，扣除行經嘉義市及雲林縣的站點，嘉義縣公車站共有1413站，站站幾乎都有翁章梁個人頭像廣告，都是嘉義縣政府出的錢。

王育敏認為，「翁章梁縣長跟翁章梁候選人這兩者身分應該要清楚切割」，不能自恃是現任首長，肆無忌憚地利用縣府資源為自己宣傳，竊占縣府資源的行為是毀壞民主選舉根基，翁章梁過去自詡為學運分子，應該深知公私分明的重要性，不要自己當官後就把民主價值拋諸腦後。

王育敏指出，嘉義縣府花錢委外「農工大縣，正在實現」視覺設計，與縣長翁章梁競選影片相同。（王育敏競選團隊提供）

王育敏指出，嘉義縣府花錢委外「農工大縣，正在實現」視覺設計，與縣長翁章梁競選影片相同。（王育敏競選團隊提供）

王育敏抨擊，嘉義縣公車站幾乎站站都有縣長翁章梁的廣告。（王育敏競選團隊提供）

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