嘉義縣46名外師服務65校 James捨都會區到偏鄉教學

James Miller放棄在都會區服務，到嘉義縣山區竹崎鄉中興國小駐校巡迴6所學校進行英語教學。（嘉義縣府提供）

2022/10/05 10:04

〔記者林宜樟／嘉義報導〕為推動校校有外師目標，嘉義縣政府擴大引進外籍英語教學人員進行授課，針對山區學校採巡迴模式，規劃外籍教學人員入校，縣府教育處長李美華表示，嘉義縣由於學校距離分散，地理交通因素導致外師長期招募不易，今年克服地理區域困難，即便山區也核配外籍教師，全縣共有46位外籍教學人員服務65校師生。

縣府教育處教學發展科說明，這學期於各校服務的外籍教學人員有教育部核配的22名外師，另外自編預算與傅爾布萊特學術交流基金會簽約聘請外籍教學助理、協同教學助理及部分工時外籍教學助理，其中許多外師和教學人員服務山區、海邊學校，如今年核配給阿里山偏遠資源中心規劃的外籍教師巡迴山區到校服務，由外籍教師James Miller於竹崎鄉中興國小駐校並巡迴6所學校。

中興國小校長莊新國表示，James老師巡迴竹崎鄉中和國小、中興國小、光華國小，阿里山鄉十字國小、香林國小及達邦國小6所偏鄉小學，他從美國來台為嘉義縣奉獻英語教學10餘年，在偏鄉小校服務已超過5年。巡迴教師針對6個不同年級與混齡模式的班級教學，更大挑戰，為提供巡迴教師穩定安全的通勤交通，6校國小教師自願輪流協力接送James到校，巡迴近60公里的山區路程。

中興國小教導主任陳黎娟說，James上英語課，課餘時間主動穿梭校園，與校長及全校師生互動對話，在生活中自然感受英語，他還利用晨光時間設計歌曲、遊戲、口語對話等活動，讓家長與孩子沉浸在多元文化及英語環境中。

教育部今年原核定James於市區學校服務，但他放棄距離住家不到5分鐘車程的學校，自願上山為偏鄉學童付出。James說，都會區外籍師資充裕，偏鄉師資缺乏困境，他決定到山區與巡迴學校教師攜手導入完整全英語課程。

縣府教育處肯定各校積極申請外師資源，陸續成立跨校英語教師聯盟社群，邀請巡迴學校教師及縣裡英語教師進行定期研討交流，透過專業對話分享教學經驗，連結校際教學資源，為偏鄉學校打造優質英語學習環境，逐步拓展孩子們的國際視野、培養語言與多元文化素養。

James Miller放棄在都會區服務，到嘉義縣山區竹崎鄉中興國小駐校巡迴6所學校進行英語教學。（嘉義縣府提供）

James Miller放棄在都會區服務，到嘉義縣山區竹崎鄉中興國小駐校巡迴6所學校進行英語教學。（嘉義縣府提供）

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