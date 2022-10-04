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    首頁　>　嘉義縣

    綠營朴子市長選將批建設有缺失 公所：勿抹煞努力

    民進黨提名朴子市長參選人涂建軒質疑市公所工程有缺失。（涂建軒提供）

    民進黨提名朴子市長參選人涂建軒質疑市公所工程有缺失。（涂建軒提供）

    2022/10/04 19:30

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕年底地方選舉將近，嘉義縣朴子市選情激烈，民進黨提名朴子市長參選人涂建軒，今天質疑無黨籍市長吳品叡主政的朴子市公所，辦理多項小型公共建設有缺失，施政讓人民無感；朴子市公所回應，近年原物料價格上漲，影響工程進度，甚至停工重新發包，請對手勿於選舉期間刻意攻擊抹煞地方的基礎建設及大家的努力。

    涂建軒指出，朴子市公所辦理朴子防汛倉庫、鐵支路公園、大鄉集會所、朴子殯儀館等工程有缺失，防汛倉庫花費930萬元，設計規劃跟原先不同，原本應該要有門有圍牆，現在做起來只是遮雨棚。鐵支路公園多次動工停工，造成市民運動不便利，完工後的公園幾乎雷同，質疑吳品叡執政的市公所規劃能力與效率嚴重不足。

    他指出，大鄉集會所工程延宕4年，多次動工停工，公所行政效率明顯不足，且第一次沒建照就發包給廠商，廠商等不到建照提早解約，讓市公所用公帑賠償。他質疑，朴子殯儀館沒建照，花80幾萬元補建照，還是違建，代表吳品叡沒有城市治理規劃市政的能力。

    朴子市公所回應，建設並不容易，涂所說的每一項建設，從爭取到經費到執行，要符合國家法規、環境保護條件，並不容易，公所同仁努力讓很多市民有感，很多建設並不是可立即完成，就像中央政府執政，總說建設至少要10年20年，因此很感謝公所同仁的付出。

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