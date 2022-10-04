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    議員質疑國慶焰火花費創新高 嘉縣府：經費效益最大化

    嘉義縣政府舉辦今年國慶焰火。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣政府舉辦今年國慶焰火。（嘉義縣政府提供）

    2022/10/04 17:15

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣政府舉辦今年國慶焰火，即將在10月10日晚間登場，今天嘉義縣議會定期會，縣議員何子凡質疑，國慶焰火總經費達8322萬元，質疑太高，近年疫情影響，民生經濟辛苦，為何不縮小規模辦理？縣長翁章梁回應，縣府尋找國營事業、官股銀行及民間贊助共襄盛舉，縣款支出約1000萬元，以經費效益最大化為優先考量。

    何子凡今天質疑，嘉義縣舉辦今年國慶焰火，國慶焰火慶籌會補助1200萬元，交通部觀光局補助500萬元，公路總局補助800萬元，縣府募款（含無人機）4714萬元，縣自籌款1108萬元，總經費8322萬元，疑為歷年新高，嘉義縣是窮縣，卻花費龐大經費放煙火，且疫情影響民生，他認為應縮小規模辦理，象徵性慶祝就好，縣府有能力募到這麼多經費，應用於幫助改善人民生活。

    縣府回應，迎接國家級的國慶焰火慶典，籌備過程以經費效益最大化為優先考量，整合介面，節省支出，如以台灣燈會場地作為市集及停車場，農機展帳棚移作美食攤商使用，其他如落焰區安全維護、建置指揮中心、通訊設備、媒體轉播、市集、服務區、整地、流動廁所等，中央並未補助，無人機展演為廠商贊助，縣府請國營事業、官股銀行及民間贊助共襄盛舉，以節省縣款支出。國慶焰火讓嘉義被看見，也帶動嘉義的旅遊觀光。

    翁章梁指出，嘉義縣能爭取國家級慶典來嘉義，今年搭配故宮南院的湖景及建築主體，以及享譽國際的台北愛樂管弦樂團在湖面演出，同時啟動水陸空的3D演出規模，堪稱絕無僅有。雙十連假，數十萬遊客將為嘉義縣帶來一波觀光產值與熱潮。

    他強調，國慶焰火是國家的大事，是嘉義縣的喜事，每一分錢都會用在對的地方，國慶焰火能大幅提升嘉義的知名度及觀光能見度，希望外界能以更公正、客觀的角度提出看法，而非一昧抹滅縣府團隊的努力。

    嘉義縣議員何子凡質疑國慶焰火花費太高。（記者林宜樟翻攝）

    嘉義縣議員何子凡質疑國慶焰火花費太高。（記者林宜樟翻攝）

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