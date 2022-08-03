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    「你都給別人弄了我弄妳也沒關係吧」 狼父性侵女兒重判9年

    嘉義一名狼父性侵女兒，被嘉義地院重判9年。（記者丁偉杰攝）

    嘉義一名狼父性侵女兒，被嘉義地院重判9年。（記者丁偉杰攝）

    2022/08/03 13:53

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義一名狼父將未滿14歲女兒與人發生性交行為所獲40萬元賠償金花用殆盡後，竟對女兒稱：「既然你都給別人弄了，我養你那麼久，我弄妳也沒關係吧」，竟於1個多月內先後5次性侵女兒，犯後雖坦承犯行，但嘉義地院日前依對未成年女子性交罪共5罪，對他各處6年徒刑，重判9年徒刑。可上訴。

    判決書指出，這名父親得知未滿14歲的女兒曾與前男友、網友發生性行為，因而向對方索取賠償金40萬元，拿到錢後，未盡身為人父責任，提供女兒扶養費每月1萬元，更把這筆錢花用殆盡。

    去年7月31日，父親到女兒房間內，稱「既然你都給別人弄了，我養你那麼久，我弄妳也沒關係吧」，女兒聽到後，驚嚇不已，唯恐父親生氣，不敢反抗，遂任由父親戴上保險套性侵得逞。

    其後，父親於1個多月內，在同一地點，以相同方式對女兒逞獸慾，先後達5次。女兒擔心經濟來源遭斷絕而隱忍，後來身心俱疲於同年10月告知學校師長，校方通報警方，父親獸行始曝光。

    法院調查，父親有重利等前科，與妻子離婚後，由其負責扶養女兒，並扶養行動不便的母親，他雖有工作收入，卻不遵從約定每月匯款1萬元扶養費給女兒。

    法院審酌後，認為這名父親本應肩負保護教養，給予女兒健全成長環境責任，竟在女兒最為安心的住處房間內，對女兒性侵，致女兒身心受創，影響正常發育，違反道德底線，且於1個多月期間犯罪高達5次，犯罪情節重大，造成女兒一生難以抹去傷痕及遭受精神上痛苦，亦加劇破碎家庭裂痕。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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