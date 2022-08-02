嘉縣農民誤用半成品肥料產生惡臭 環局對業者開罰

嘉義縣鹿草鄉一處農地使用的肥料發出惡臭。（記者林宜樟翻攝）

2022/08/02 13:27

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣鹿草鄉最近有民眾反映，空氣中臭味難聞，縣議員詹琬蓁向嘉義縣環保局反映，環保局會同農業處及公所進行勘查，發現一處農地使用肥料產生惡臭，農民稱是向有肥料登記證業者購買「有機肥」，但稽查人員發現，所謂「有機肥」為業者回收混合禽畜糞後未完成熟成程序的「半成品」，屬廢棄物，依廢棄物清理法對業者開罰。

嘉義縣議會今天進行臨時會，詹琬蓁在議會向嘉義縣環保局長張根穆詢問，下麻村、後堀村、三角村多位鄉親陳情有難聞臭味，環保局也有接獲陳情，詢問張根穆調查情形。

張根穆說，農民使用有機肥是合理且應鼓勵，然而有機肥產品必須經過熟成階段，經發酵堆肥，需經時間熟成後，才能當產品賣出；該農地農民聲稱是向領有肥料登記證的廢棄物再利用業者購買，但稽查人員依現場肥料外觀及散發臭味研判，應為業者回收混合禽畜糞後未完成熟成程序的半成品，因此會有味道，已依法開罰提供該半成品的行為人，並要求不得再提供類似的「有機肥」欺騙農民。

張根穆提醒農民，真正的有機肥成品不會有惡臭味，即使業者有合法肥料登記證，然而出品的物品仍要注意是否合法。

嘉義縣議員詹琬蓁向嘉義縣環保局長張根穆瞭解農地使用肥料發出惡臭的原因。（記者林宜樟翻攝）

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