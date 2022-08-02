嘉縣農民誤用半成品肥料產生惡臭 環局對業者開罰
2022/08/02 13:27
〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣鹿草鄉最近有民眾反映，空氣中臭味難聞，縣議員詹琬蓁向嘉義縣環保局反映，環保局會同農業處及公所進行勘查，發現一處農地使用肥料產生惡臭，農民稱是向有肥料登記證業者購買「有機肥」，但稽查人員發現，所謂「有機肥」為業者回收混合禽畜糞後未完成熟成程序的「半成品」，屬廢棄物，依廢棄物清理法對業者開罰。
嘉義縣議會今天進行臨時會，詹琬蓁在議會向嘉義縣環保局長張根穆詢問，下麻村、後堀村、三角村多位鄉親陳情有難聞臭味，環保局也有接獲陳情，詢問張根穆調查情形。
張根穆說，農民使用有機肥是合理且應鼓勵，然而有機肥產品必須經過熟成階段，經發酵堆肥，需經時間熟成後，才能當產品賣出；該農地農民聲稱是向領有肥料登記證的廢棄物再利用業者購買，但稽查人員依現場肥料外觀及散發臭味研判，應為業者回收混合禽畜糞後未完成熟成程序的半成品，因此會有味道，已依法開罰提供該半成品的行為人，並要求不得再提供類似的「有機肥」欺騙農民。
張根穆提醒農民，真正的有機肥成品不會有惡臭味，即使業者有合法肥料登記證，然而出品的物品仍要注意是否合法。