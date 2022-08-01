男酒後騎電動自行車被警攔檢 還稱不知觸法

男子酒後騎電動自行車被警攔檢移送法辦，直呼倒楣。（圖由民雄警分局提供）

2022/08/01 11:04

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣民雄鄉吳姓男子因暑熱難耐，中午喝了幾罐冰啤酒消暑後，想說騎電動自行車沒有酒駕觸法問題，就騎著電動自行車外出，因未戴安全帽遭警攔查，警發現吳男滿身酒氣，酒測值每公升0.51毫克，被依公共危險罪嫌移送法辦，吳男直呼「倒楣」。

民雄警分局北斗派出所巡佐兼副所長呂家宏及警員耿銘佑日前下午1時50分許執行巡邏勤務，在轄區福樂村埤角地區發現吳男騎乘電動自行車未戴安全帽，實施攔查，盤查過程發現吳某滿身酒氣，給予礦泉水漱口後實施酒測，呼氣後酒測值每公升0.51毫克，全案依公共危險罪嫌移送法辦。

吳某稱不知酒後也不能騎乘電動自行車，警方向其說明「騎乘慢車：如自行車、電動自行車及電動輔助自行車等同樣不得酒駕；駕駛動力交通工具吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克，或血液中酒精濃度達0.05%以上，將涉及公共危險罪。」

民雄警分局局長黃維章強調，電動自行車仍屬動力交通工具，酒測值濃度低於每公升0.25毫克，處900元至1200元罰鍰；若酒測值濃度高於每公升0.25毫克，現在則加重到3年以下有期徒刑、得併科30萬元以下罰金，呼籲民眾千萬不要以身試法，得不償失。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

男子酒後騎電動自行車上路被警攔檢移送法辦。（圖由民雄警分局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法