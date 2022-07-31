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    臉書「東石之美」社長獲選好人好事 余仁傑歸功社員與鄉親

    臉書社團「東石之美」社長余仁傑（右起）、副社長黃碧貞（中）及「成峻」，三人在東石鄉分享在地人事物，做公益。（余仁傑提供）

    臉書社團「東石之美」社長余仁傑（右起）、副社長黃碧貞（中）及「成峻」，三人在東石鄉分享在地人事物，做公益。（余仁傑提供）

    2022/07/31 09:45

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣東石鄉臉書社團「東石之美」，是嘉義縣海線規模最大的網路社團，社員有5.6萬人，社團長期分享東石美景與人事物，進行慈善公益，社長余仁傑獲選今年東石鄉好人好事代表，昨天（30日）由鄉長林佳瑩表揚，他謙虛的說，一事之功成是集眾人之努力、 而非一人的成就，該得獎項的不只他一人，是所有參與的社友與鄉親。

    余仁傑6年前與好友「東石之美」副社長黃碧貞一起創立臉書社團，目的想分享家鄉的美，後來社友「成峻」也加入；余仁傑平常開車在東石鄉各地賣三絲捲，認識許多民眾，三人平時看到有趣的人事物就拍照分享，臉書開放直播後，常見他們透過直播與在地、旅外鄉親分享廟會或活動，許多鄉親常說「看到東石之美，就能知道家鄉發生什麼事」。

    余仁傑分享，因在鄉內四處跑，常見弱勢或有需要的民眾，一開始透過設計衣物義賣，將盈餘作為公益基金，捐款給弱勢做急難救助或喪葬補助，許多鄉親因認同社團理念，持續捐款和捐物資資助，透過東石之美讓更多人獲得幫助。

    今年1月空軍F-16V墜落在東石鰲鼓濕地沿海，余仁傑、黃碧貞等持續多日幫忙協尋，該處水淺船隻易擱淺，「成峻」熟悉航路，與熱心漁民駕駛膠筏到墜機地點附近協助搜尋，撈起不少殘骸及重要零組件，交給軍方運回，當時獲得空軍第四戰術戰鬥機聯隊幫贈感謝狀。今年7月東石鄉東崙村王姓男子因病雙腳截肢，1家5口陷入困境，余仁傑獲知，與黃碧貞、「成峻」多次前往關懷，捐贈社團集資善款及代轉各界善心，他們的機動性高，對許多弱勢有如及時雨。

    余仁傑說，該得獎的不是只有他一人，還有副社長、「成峻」及所有參與的社友和鄉親，之後要做更多的事，並感謝鄉親對社團的支持與資助公益事務。

    今年F-16V墜落東石水溪靶場，東石之美社團協助軍方打撈搜尋，獲空軍第四戰術戰鬥機聯隊頒贈感謝狀。（資料照 ）

    今年F-16V墜落東石水溪靶場，東石之美社團協助軍方打撈搜尋，獲空軍第四戰術戰鬥機聯隊頒贈感謝狀。（資料照 ）

    「成峻」等人協助軍方打撈F-16V戰機，運回不少重要零組件。（資料照 ）

    「成峻」等人協助軍方打撈F-16V戰機，運回不少重要零組件。（資料照 ）

    余仁傑、黃碧貞及「成峻」到東崙村捐贈善款給雙腳截肢王姓男子一家人。（余仁傑提供）

    余仁傑、黃碧貞及「成峻」到東崙村捐贈善款給雙腳截肢王姓男子一家人。（余仁傑提供）

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