中埔灣潭國小即將熄燈 校友回母校唱校歌感恩話別

灣潭國小校友劉玲伶（右起）、陳碧兒笑說要找李穗生校長「算帳」。（記者蔡宗勳攝）

2022/07/30 18:58

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣中埔鄉灣潭國小受少子化衝擊，8月即將裁併走入歷史，熄燈前最後一個週末，歷任校長與校友回校合唱校歌，校友陳碧兒、劉玲伶還「叫陣」前校長李穗生，回憶當年被校長用藤條打手心懲罰的往事，笑中帶淚，場面溫馨。

創校於1956年的灣潭國小，原本是社口國小灣潭分班，1960年奉准設立成為灣潭國小，學生人數最高曾達數百人，但因人口外移等因素，學生數逐年減少，連兩年沒有新生入學，今年學生畢業後，全校剩下9名在校生，8月起裁併入「母校」社口國小。

灣潭第25屆校友呂芳諮5月間得知母校將裁併很不捨，發起「灣潭返校日─回憶灣潭美好時光」活動，邀昔日師長、同學回母校，趕在熄燈前做最後一次校園巡禮，製作灣潭再見會紀念冊，收錄校友師長們對灣潭美好回憶與光陰故事。

呂芳諮感謝最先響應的李穗生、張清池、莊登讚等歷任校長，班上同學劉玲伶、黃振城、呂芳琴及家人的支持，還有前校長林俊良、末代校長陳怡君的協助，讓最後返校日成為灣潭村的大事。

校友與師長合唱校歌時，特別請當年製作校歌的李穗生指揮，李穗生感性地說，「以後應該沒有機會再唱灣潭校歌了，這次就連唱兩遍吧！」

劉玲伶、陳碧兒笑說要找李穗生校長「算帳」，她們說，有次代表學校參加節奏樂比賽，結束搭車返校前，有幾個人跑去買零食，結果隔天都被叫到椰子樹下，被校長拿藤條打手心、「痛」到現在，不過這是甜蜜的回憶，她們沒有要報仇啦。

李穗生打趣說，「還以為被叫上來要蓋布袋」，師生情誼流露無遺。

歷任校長收到別出心裁的灣潭再見會紀念冊。（記者蔡宗勳攝）

老師們收到別出心裁的灣潭再見會紀念冊。（記者蔡宗勳攝）

中埔灣潭國小熄燈，百名校友回母校感恩道謝。（記者蔡宗勳攝）

中埔灣潭國小熄燈，百名校友回母校感恩道謝。（記者蔡宗勳攝）

中埔灣潭國小前校長李穗生指揮唱校歌。（記者蔡宗勳攝）

校友與師長們合唱校歌。（記者蔡宗勳攝）

中埔鄉灣潭國小熄燈前，校友回母校合唱校歌。（記者蔡宗勳攝）

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