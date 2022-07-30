娘媽託夢「有政府要員會來參拜」 蘇貞昌今天來了

嘉義縣六腳鄉灣內娘媽相當靈驗，信徒遍佈各階層。（記者蔡宗勳攝）

2022/07/30 14:19

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕行政院長蘇貞昌今天來嘉義縣參加民進黨婦女部舉辦的「台灣女人戰出來」領袖決策營前，前往六腳鄉灣內娘媽堂參拜，娘媽堂管理委員會主委陳德記表示，日前娘媽託夢「有政府要員會來參拜」，結果不久就接獲行政院長蘇貞昌要來參拜的通知。

六腳灣內娘媽堂以酬神戲棚數以百計遠近馳名，但因屬無主有應廟，閣揆會來參拜引人好奇，縣府民政處說，行政院辦公室指定在「長榮文苑」附近找間廟，因娘媽堂的香火鼎盛才選定。

蘇貞昌上午由縣長翁章梁、副議長陳怡岳、六腳鄉長陳川崎等人陪同上香祭拜。

創建於清嘉慶8年（西元1803年）的娘媽堂，供奉主神娘媽，屬無主有應公之一，原無特殊之處，卻因光緒年間，附近地區連遭幾次牛瘟，居民每次求助娘媽，都獲靈驗驅逐，居民的信奉遂深，祀堂的規模也發展成一中型廟宇，神格也升格為角頭神明，娘媽信徒遍佈各階層，每逢生日信徒答謝大小野台戲將近300多座，堪稱嘉縣宗教一大特色。

娘媽堂是六腳特有女神信仰，門神以宮女門神、孩童為主，相傳在現址往南50公尺處發跡，以前醫術不發達，流行瘟疫，信徒向娘媽乞求治病，讓娘媽出藥籤治病，醫好病患，藥籤成為特別歷史文物，廟廳桌上還有藥籤讓信徒求平安。

行政院長蘇貞昌到六腳鄉灣內娘媽堂參拜。（記者蔡宗勳攝）

行政院長蘇貞昌到六腳鄉灣內娘媽堂參拜。（記者蔡宗勳攝）

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