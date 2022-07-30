蔡政府從小顧到老！蘇貞昌南下嘉義 推政績搶攻婦女票

行政院長蘇貞昌在民進黨婦女部「台灣女人戰出來」領袖決策營大談政績。（記者蔡宗勳攝）

2022/07/30 13:07

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕行政院長蘇貞昌今天上午出席民進黨婦女部在嘉義縣長榮文苑酒店舉辦的「台灣女人戰出來」領袖決策營，向與會人員報告中央施政成績，強調蔡政府照顧人民，從小到老，請大家支持會做事的政府。

「台灣女人戰出來」領袖決策營今天原本排定蔡英文總統、蘇貞昌到場致詞，但蔡英文另有重要行程取消，蘇貞昌由嘉義縣長翁章梁等人陪同抵達會場時，受到大家熱情歡迎。

蘇貞昌花了約20分鐘談中央各項政績，誇讚蔡總統民調高，經濟成長率提升，中央提升少子化預算到800億，擴大不孕症療程補助，目前已有2.6萬個家庭受到幫助，超過2400名新生兒出生；班班有冷氣，花不到1年半，完成全台3369間學校冷氣裝設等。

蘇貞昌並請大家支持會做事的政府，誇讚翁章梁是優秀縣長，中央與地方政府合作，創造優秀施政成績，請大家繼續支持翁章梁。

決策營集結各縣市200名台灣及新住民姐妹開授選戰特訓班，從政績、中國認知戰、選戰文宣策略到女力培力，進行全方位授課，化女力為戰力，號召姐妹們投入年底選戰。

婦女部主任許嘉恬說，台灣性別平等指數亞洲第一，台灣女力是選舉重要戰力，營隊是台灣女力隊集結第一步，首次邀請新住民參加選戰營隊。

行政院長蘇貞昌參加民進黨婦女部「台灣女人戰出來」領袖決策營大談政績。（記者蔡宗勳攝）

民進黨婦女部「台灣女人戰出來」領袖決策營，邀請新住民參加選戰營隊。（記者蔡宗勳攝）

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