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    4個校友聯手打造伴手禮 打響嘉義高山茶都名號

    中正大學四校友聯手打造「神沐日初」伴手禮，經濟部中小企業處長何晉滄（中）到場助陣。（記者蔡宗勳攝）

    中正大學四校友聯手打造「神沐日初」伴手禮，經濟部中小企業處長何晉滄（中）到場助陣。（記者蔡宗勳攝）

    2022/07/30 13:31

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕以茶博士、咖啡達人、烘焙家及教育家背景所組成的嘉義中正大學四位校友，各自發揮所長、貢獻所精，採用阿里山優質高山茶及咖啡研發出美味曲奇餅，並打造成「神沐日初」伴手禮，將嘉義高山茶都的名號發揚光大。

    許偉庭畢業於化學暨生物化學所的博士，他創立「三癸亭製茶」，是阿里山茶比賽三連冠的製茶師，有「茶博士」之稱；張永璽畢業於企管所，在「藍色部落」鄒族里佳部落種咖啡，曾在「阿里山莊園咖啡精英交流賽」獲得金質獎與頭等獎；雲林斗南知名「新長崎食品公司」負責人洪素惠專攻手工餅乾的烘焙專家，目前還在學校就讀EMBA；中埔「全美幼兒園」負責人林逸蘋畢業於EMBA，是資深的教育家。

    林逸蘋表示，因從事幼教工作，對孩子的食安與營養特別重視，在一次初嚐國內唯一以低溫烘焙黑糖，甜而不膩的美味後，找來其他三位校友共同研發，嚴選在地高山茶葉及咖啡豆，經不斷嚐試，終做出扎實酥鬆，充滿烘焙甜味與自然的茶、咖啡香的曲奇餅。

    林逸蘋說，「神沐日初」採用精緻鐵盒包裝，鐵盒呈現阿里山小火車×櫻花林（原味）、阿里山森林×鐵路（茶香口味）、阿里山山岳車站×銀河星空（咖啡口味）及阿里山日出×雲海（芝麻口味）等四種遊客與阿里山相遇最美麗的風景。

    中正大學四校友聯手打造「神沐日初」伴手禮，在嘉義縣中埔穀倉農創園區公開。（記者蔡宗勳攝）

    中正大學四校友聯手打造「神沐日初」伴手禮，在嘉義縣中埔穀倉農創園區公開。（記者蔡宗勳攝）

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