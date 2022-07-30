為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　嘉義縣

    美眾議院議長裴洛西擬訪台 蘇貞昌：尊重訪賓安排

    行政院長蘇貞昌到嘉義縣六腳鄉娘媽堂參拜祈福。（記者蔡宗勳攝）

    行政院長蘇貞昌到嘉義縣六腳鄉娘媽堂參拜祈福。（記者蔡宗勳攝）

    2022/07/30 11:52

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕行政院長蘇貞昌今天上午到嘉義縣六腳鄉娘媽堂參拜祈福，接受媒體聯訪美眾議院議長裴洛西擬訪台時強調，凡是國際友人對台灣的支持、來訪都非常地歡迎，也尊重訪賓的相關安排。

    媒體詢問蘇貞昌，美國聯邦眾議院議長裴洛西將率團訪問亞洲，台灣被列為「暫定」行程，讓北京有覺得各種威脅？如果美方考量中國的態度，裴洛西可能無法到訪台灣，未來會不會讓中國予取予求？共軍近日就在平潭實彈射擊，劍指台灣的意味濃，馬英九認為中間風險要好好評估等相關議題看法。

    蘇貞昌說，對於國際友人對台灣的支持、來訪都非常地歡迎，而相關的行程、來訪的時間等等，都尊重訪賓的安排，我們台灣一定都是抱持這樣的態度，來和國際互動。

    另立委高嘉瑜針對林智堅提出「一屍五命」說，引發黨內怒火，還有人要向中評會檢舉？以及新竹棒球場未驗收先啟用，羅秉成發言人指有前例，但被國民黨林耕仁嗆說是在幫落跑二人組護航，請問院長怎麼看？

    蘇貞昌指出，相關的問題，當事人和辦公室都有一再地、完整地向外界報告說明，應該讓證據說話，大家不必把這個事情做扭曲、做抹黑。

    蘇貞昌進一步表示，棒球場經過實際打球後發現的相關問題，譬如地上還有碎石子；譬如牆壁太白，球看不清楚，或者其他設施還有待改善之處，就盡快把它改好，讓打球能夠放心，讓看球能夠高興，這應該趕快來做。

    行政院長蘇貞昌到嘉義縣六腳鄉娘媽堂參拜祈福，與大家合影留念。（記者蔡宗勳攝）

    行政院長蘇貞昌到嘉義縣六腳鄉娘媽堂參拜祈福，與大家合影留念。（記者蔡宗勳攝）

    行政院長蘇貞昌到嘉義縣六腳鄉娘媽堂參拜，接受媒體聯訪。（記者蔡宗勳攝）

    行政院長蘇貞昌到嘉義縣六腳鄉娘媽堂參拜，接受媒體聯訪。（記者蔡宗勳攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    直言裴洛西高機率訪台 矢板明夫：告訴全世界習近平的「兩個失敗」
    2022/07/30 05:32

    直言裴洛西高機率訪台 矢板明夫：告訴全世界習近平的「兩個失敗」
    新聞360》裴洛西亞洲行有望訪台 中國氣炸恐用「危險舉動」回應
    2022/07/29 18:31

    新聞360》裴洛西亞洲行有望訪台 中國氣炸恐用「危險舉動」回應

    換耳機趁現在！自由讀者限定優惠
    台灣基進：竭誠歡迎「不與恐怖份子談判」的裴洛西訪台
    2022/07/29 12:48

    台灣基進：竭誠歡迎「不與恐怖份子談判」的裴洛西訪台
    裴洛西亞洲行29日啟程 「台灣」行程這樣安排
    2022/07/29 09:51

    裴洛西亞洲行29日啟程 「台灣」行程這樣安排

    揪好兄弟吃香喝辣！中元普渡新風味
    新聞360》拜登脫口？美前防長嗆中！學者曝「這件事」牽動台海
    2022/07/21 21:14

    新聞360》拜登脫口？美前防長嗆中！學者曝「這件事」牽動台海
    嘉義縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播