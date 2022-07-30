美眾議院議長裴洛西擬訪台 蘇貞昌：尊重訪賓安排

行政院長蘇貞昌到嘉義縣六腳鄉娘媽堂參拜祈福。（記者蔡宗勳攝）

2022/07/30 11:52

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕行政院長蘇貞昌今天上午到嘉義縣六腳鄉娘媽堂參拜祈福，接受媒體聯訪美眾議院議長裴洛西擬訪台時強調，凡是國際友人對台灣的支持、來訪都非常地歡迎，也尊重訪賓的相關安排。

媒體詢問蘇貞昌，美國聯邦眾議院議長裴洛西將率團訪問亞洲，台灣被列為「暫定」行程，讓北京有覺得各種威脅？如果美方考量中國的態度，裴洛西可能無法到訪台灣，未來會不會讓中國予取予求？共軍近日就在平潭實彈射擊，劍指台灣的意味濃，馬英九認為中間風險要好好評估等相關議題看法。

蘇貞昌說，對於國際友人對台灣的支持、來訪都非常地歡迎，而相關的行程、來訪的時間等等，都尊重訪賓的安排，我們台灣一定都是抱持這樣的態度，來和國際互動。

另立委高嘉瑜針對林智堅提出「一屍五命」說，引發黨內怒火，還有人要向中評會檢舉？以及新竹棒球場未驗收先啟用，羅秉成發言人指有前例，但被國民黨林耕仁嗆說是在幫落跑二人組護航，請問院長怎麼看？

蘇貞昌指出，相關的問題，當事人和辦公室都有一再地、完整地向外界報告說明，應該讓證據說話，大家不必把這個事情做扭曲、做抹黑。

蘇貞昌進一步表示，棒球場經過實際打球後發現的相關問題，譬如地上還有碎石子；譬如牆壁太白，球看不清楚，或者其他設施還有待改善之處，就盡快把它改好，讓打球能夠放心，讓看球能夠高興，這應該趕快來做。

行政院長蘇貞昌到嘉義縣六腳鄉娘媽堂參拜祈福，與大家合影留念。（記者蔡宗勳攝）

行政院長蘇貞昌到嘉義縣六腳鄉娘媽堂參拜，接受媒體聯訪。（記者蔡宗勳攝）

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