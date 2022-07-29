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    首頁　>　嘉義縣

    台灣女力隊集結！民進黨婦女部選戰營 眾多新住民「戰出來」

    民進黨婦女部在嘉義縣舉辦為期2天的「台灣女人戰出來」領袖決策營。（民進黨嘉義縣黨部提供）

    民進黨婦女部在嘉義縣舉辦為期2天的「台灣女人戰出來」領袖決策營。（民進黨嘉義縣黨部提供）

    2022/07/29 20:45

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕民進黨婦女部29、30日於嘉義縣舉辦為期2天的「台灣女人戰出來」領袖決策營，號召全國200名姐妹開授選戰特訓班，化女力為戰力，投入年底選戰，其中新住民成員多達70多名。

    民進黨婦女部主任許嘉恬指出，台灣性別平等指數亞洲第一，台灣女力更是選舉重要的戰力，這次營隊正是台灣女力隊集結的第一步，值得一提的是，婦女部也首次邀請新住民參加選戰營隊，在民進黨長期深耕新住民族群努力下，這次選戰營邀請到70多名來自越南、印尼、泰國、緬甸、中國等國家新住民幹部參與。

    女性選戰營邀請到從政黨員行政院長蘇貞昌、嘉義縣長翁章梁、立委林靜儀、羅美玲、中埔鄉長李碧菁與沈伯洋教授、黃倩萍主播、中央黨部副秘書長林飛帆、林鶴明等人，從政績、中國認知戰、選戰文宣策略到女力培力，為台灣及新住民幹部進行全方位授課。

    來自中國的新住民王翎鳳分享說，自己長期投入社區營造工作，發現與民進黨本土理念與價值一致，所以願意站出來為民進黨推出的好人才輔選。

    另位來自越南、曾獲勞動部創業楷模的阮理厚提到，來台灣20多年對政治的觀察，民進黨是相當照顧新住民的政黨，也推出許多友善新住民的政策，因此在2020年願意投身輔選，擔任雲林縣小英新住民山線後援會會長，也會支持民進黨推出的劉建國縣長候選人，讓好人才進入縣政府服務。

    民進黨婦女部在嘉義縣舉辦為期2天的「台灣女人戰出來」領袖決策營。（民進黨嘉義縣黨部提供）

    民進黨婦女部在嘉義縣舉辦為期2天的「台灣女人戰出來」領袖決策營。（民進黨嘉義縣黨部提供）

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