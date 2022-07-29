國民黨鎖定王育敏參選嘉義縣長 最快8/3提名

黨副秘書長王育敏點頭願意代表國民黨參選嘉義縣長，最快8月3日中常會徵召提名。（資料照，記者叢昌瑾攝）

2022/07/29 18:41

〔中央社〕國民黨布局年底縣市長選戰，據了解，經過黨主席朱立倫多次勸進，黨副秘書長王育敏改變態度，願意代表國民黨參選嘉義縣長。黨內人士透露，最快8月3日中常會徵召提名。

國民黨備戰年底縣市長選戰，各縣市已陸續完成提名作業，唯獨嘉義縣尚未找到合適人選；黨中央日前鎖定王育敏，王育敏以沒有參選規劃婉拒，不過，據了解，近日王育敏態度已有所改變。

黨內人士今天表示，王育敏是嘉義縣出生，擁有地緣關係，具備全國知名度，形象清新、有論述能力，是黨中央早已鎖定的對象之一；雖然王育敏一開始態度堅決，但在朱立倫多次勸進，並承諾會盡力協助輔選後，讓王育敏改變想法，願意返鄉一戰。預計最快8月3日中常會，完成提名作業。

藍營輔選人士說，朱立倫這次提名的縣市長人選，如高雄市長參選人柯志恩、桃園市長參選人張善政等，都是地方認可的好牌，極力排除爭議人選的意味濃厚；朱立倫也不斷強調「親美友日」論述，可以看出試圖要將國民黨拉回社會主流、理性的路線，訴諸選民認同。

國民黨在決定嘉義縣長提名人選後，目前僅剩新北市、台中市尚未完成提名，由於國民黨將在8月28日舉辦全代會，黨中央規劃在全代會前，完成提名新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕競選連任。

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