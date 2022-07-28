不用拆了！蔡易餘阿公墳墓遭控侵占 二審逆轉勝訴

立委蔡易餘自拍影片回應，近幾年因阿公的墳墓進入訴訟程序，都無法掃墓，考察結束將返嘉掃墓。（立委蔡易餘服務處提供）

2022/07/28 17:44

〔記者王善嬿／嘉義報導〕民進黨立委蔡易餘的祖父蔡長銘之墓，遭劉姓男子控訴占用土地，提告請求拆墓還地並賠償，蔡易餘父親、前立委蔡啟芳不服提起上訴，提出曾以每坪2萬元價格，向劉男的阿公購買約150坪土地的永久使用權等證據，嘉義地院6月底二審判決，駁回劉男拆墓還地請求及假執行聲請，全案定讞。

蔡易餘正在德國進行訪查，他自拍影片回應「感謝法官判決」，劉姓告訴人因不承認其阿公與他父親的（土地）買賣，將他阿公的墳墓都封起來，造成這幾年無法進去掃墓，陸續還看到阿公的墳墓遭人破壞照片，已經與家人約定，等他考察結束返嘉，會趕緊為阿公的墳墓修繕、清掃乾淨。

判決書指出，蔡易餘的祖墳位於嘉義縣竹崎鄉一處郊區，原為劉男阿公所購買，1964年登記於劉男的父親、大伯、二伯名下共有，大伯、劉父先後過世，該塊地輾轉由劉男繼承，近年劉男遷回嘉義居住，赫然發現父親留下的土地竟建有「蔡長銘之墓」一座，主張他與父親從未同意或出借土地供人建墓，也與蔡家不認識，提告請求蔡長銘繼承人將墳墓拆除、返回占用土地，並賠償5年租金損害約3萬3千餘元。

蔡啟芳主張，父親蔡長銘1995年10月過世後，透過介紹人向劉男的阿公以總計300萬元購買該地永久使用權，安葬父親，並提出劉男阿公當時雖非土地所有人，但因是劉家大家長，實際上都由其使用、支配，且買賣至今逾24年，也無人提出異議等理由抗辯。

嘉義地院一審採認劉男說法，判決蔡啟芳須拆墓還地，還要賠償返還不當得利約6987元，全案經合議庭法官審理後，上月底二審宣判，改判蔡啟芳勝訴，駁回劉男主張。

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