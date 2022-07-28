新港奉天宮百年傳統 今天「封鐘鼓」避免驚嚇「好兄弟」

新港奉天宮董事長何達煌進行封鐘鼓儀式。（新港奉天宮提供）

2022/07/28 12:04

〔記者林宜樟／嘉義報導〕農曆七月初一，民間俗稱鬼門關打開，嘉義縣新港奉天宮今天於農曆六月最後一天依循傳統作法「封鐘鼓」，在農曆七月的期間停止鳴鐘擊鼓，封鐘鼓以免被不知情者誤敲，驚嚇來到陽間接受普度的「先民、好兄弟」。

「封鐘鼓」儀式今天由誦經團以「媽祖經」等經文，祈求眾神為民消災解厄，保佑信徒平安，奉天宮董事長何達煌率董監事在祭典儀式結束後，親自封鐘鼓；何達煌說，農曆七月封收鐘鼓的傳統，源自笨港天后宮時期，迄今已有數百年歷史，展現媽祖慈悲普度眾生的精神。

何達煌說，每逢農曆初一、十五及十四、月底共四天，奉天宮早晚都會鳴鐘擊鼓，以示敬神，但是到了農曆七月，媽祖不忍心傷害無家可歸的「先民、好兄弟」，為避免來到陽間的「先民、好兄弟」聽到鐘鼓聲後，受到驚嚇不敢接受陽間普度，故依例禁止。

奉天宮表示，許多廟宇皆已改為電動式鐘鼓，現今奉天宮依然尊循傳統古禮「封鐘鼓」作法很特別，封鐘鼓後，廟方農曆七月整整一個月都不燃放鞭炮、不誦經，直到農曆八月一日上午5時將鐘鼓重新開封。

奉天宮表示，今年舉辦「壬寅年中元普渡。靈寶啟燈消灾拔薦齋壇超度法會」，國曆8月3日至5日特聘高功道長於廟前廣場舉行為信眾消災祈福

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新港奉天宮進行封鐘鼓儀式。（新港奉天宮提供）

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