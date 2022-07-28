端午爆紅到農曆七月 嘉義「午時鹽」成避邪超夯小物

嘉義縣布袋洲南鹽場推出的午時鹽。（記者林宜樟攝）

2022/07/28 11:04

〔記者林宜樟／嘉義報導〕明天是農曆七月一日，鬼門將開，本報頭版報導嘉義縣洲南鹽場於今年端午節採收「午時鹽」，可用來避邪保平安，許多民眾得知熱烈詢問，洲南鹽場表示，以「午時水」民俗轉化來的「午時鹽」，目前經各項程序後已完成推出，最近因農曆七月將近，可「避邪、遠小人」的午時鹽正紅，洽詢度很高。

嘉義布袋洲南鹽場是台灣罕見保留手工晒鹽的鹽場，致力於推廣晒鹽文化，今年6月3日端午節時，經上香祭拜神明等儀式，於中午12點12分以人工採收午時鹽，經本報頭版報導，許多讀者、民眾洽詢何時能夠訂購限量的午時鹽。

洲南鹽場行銷專員洪敏淳說，在傳統宗教上，粗鹽有除煞、避邪功效，古人也有認為鹽是神聖之物的觀念，而傳統習俗認為端午節陽氣重，當天取得的午時水，可驅邪避凶，因此洲南鹽場結合午時水的概念，採收午時鹽，經曬乾等程序，已完成包裝。

洪敏淳表示，今年共採收338公斤午時鹽，午時鹽無法食用，主要是用來保平安，午時鹽可放置在香包袋隨身攜帶，或是用來泡澡，有些父母帶小孩旅遊，因小孩體質較敏感，會在飯店房間內用個小盤子放一小堆午時鹽，安定身心；因應疫情，洲南鹽場的午時鹽還搭配艾草，製成「午告正艾草淨身酒精噴霧」，可防疫，還能有一身正氣，也很受歡迎。

嘉義縣布袋洲南鹽場行銷專員洪敏淳說，農曆七月將到，午時鹽和午告正酒精噴霧正紅。（記者林宜樟攝）

洲南鹽場午告正酒精噴霧。（記者林宜樟攝）

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