慶祝改造完成 台鐵7/29起在嘉義站推全新「幸福蒲燒鯛魚」便當

慶祝嘉義車站改造完成，台鐵7月29日起在嘉義站推全新「幸福蒲燒鯛魚」便當。（圖：台鐵局提供）

2022/07/28 10:40

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵局為慶祝嘉義車站減法美學微改造完工啟用，特別開發「幸福蒲燒鯛魚」期間限定便當，7月29日起在嘉義車站台鐵便當店開賣，每份售價100元。

台鐵局高雄鐵路餐廳營養師陳佳雯以「歡迎回嘉，品嚐原始家鄉味」為便當設計主題，選用雲嘉南地區盛產的「台灣鯛」為主菜。台鐵局表示，主菜台灣鯛是台灣養殖漁產品的優良代表，脂肪含量低，是優質的蛋白質來源，以雲嘉南地區為主要產區。配菜特選嘉義盛產的當地特色食材，包含盛夏必吃的爽口糖漬蓮藕、阿里山特色的筍片、龍鬚菜，以及色彩繽紛的甜椒、最後再搭配酸酸甜甜紫蘇梅等。歡迎大家搭火車遊嘉義，感受嘉義車站微改造帶來的全新美感體驗，同時品嚐滿載嘉義在地風土食材的「幸福蒲燒鯛魚」便當。

「幸福蒲燒鯛魚」期間限定便當將於7月29日至8月14日在嘉義車站（前站）台鐵便當店販售，每日11點40分、下午4點開賣，售完為止。另外，因應8月5日開展的「2022台灣文博會在高雄」，台鐵局將在高雄流行音樂中心海豚04館的「台鐵便當行動餐車」，上午11點至晚間6點限量販售「幸福蒲燒鯛魚」便當至8月14日止。

為推廣該便當，台鐵局於7月29日至8月14日期間舉辦活動，民眾與「幸福蒲燒鯛魚便當」拍照上傳至「Fun臺鐵」粉絲團，並標註#「幸福蒲燒鯛魚便當」的語句，就有機會抽到行政院農業委員會漁業署提供的限量「環保大保冷袋」。

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