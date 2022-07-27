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    嘉義東石海之夏 女神團將讓民眾嗨翻

    嘉義縣長翁章梁（中）與藝人一同宣傳東石海之夏。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣長翁章梁（中）與藝人一同宣傳東石海之夏。（記者林宜樟攝）

    2022/07/27 17:08

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕暑假期間民種出遊，嘉義縣重量級暑期活動東石海之夏將於8月20、21、27、28日連續兩週末假期，在東石漁人碼頭以「彩夏趣」為主題舉辦盛大活動，嘉義縣政府邀請歌手陳芳語、吳映潔、賴慧如、蘇晏霈、張家瑋、YOYO家族姐姐、派對女神圓圓等共15位女藝人組成「女神團」，在4場晚會登場表演，邀請全台民眾暑假來嘉玩。

    嘉義縣長翁章梁、張家瑋及圓圓等今天出席在縣文化觀光局舉辦的宣傳記者會，翁章梁說，海之夏是台灣暑假重點活動，去年第15屆因疫情首次停辦，今年第16屆恢復辦理，以重量級的表演陣容讓民眾開心一夏。

    東石漁人碼頭有常鱻廊道美食街，活動期間邀請嘉義嚴選伴手禮協會及嘉義特色產業聯盟，精選十家業者現場設攤，有幸福61線蚵蛋燒、宏展農場白玉冰棒及大食客吉團與互蕙好食等，今天現場特色攤位先行擺攤，翁章梁與藝人試吃美食，有新鮮的牛奶蚵仔、白玉苦瓜鳳梨冰棒、蘿蔔糕、老菜脯等，歡迎全國民眾一定要來嘉吃、來嘉玩。

    東石海之夏踩街活動將於8月13日週六下午4點登場為活動暖身，從東石國小遊行到東石先天宮，有15支嘉義在地隊伍熱鬧東石街頭，參加可抽獎。

    嘉義縣文觀局長許有仁表示，東石海之夏活動有玩色派對、夢幻泡泡體驗，還有氣墊設備與彩色泡泡池，20米長氣墊水池絕對是家長讓小孩放電首選，因東石漁人碼頭正進行整修，縣府將請畫家與民眾共同發揮創意，彩繪施工圍籬，8月28日晚會壓軸為煙火秀，點亮東石夜空，並預告10月國慶焰火在嘉義。活動資訊請至「東石海之夏」臉書粉絲專頁查詢。

    翁章梁等人品嚐用苦瓜做成的白玉冰棒。（記者林宜樟攝）

    翁章梁等人品嚐用苦瓜做成的白玉冰棒。（記者林宜樟攝）

    東石海之夏活動晚會。（圖由嘉義縣府提供）

    東石海之夏活動晚會。（圖由嘉義縣府提供）

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