工兵弟兄一級棒！漢光演習戰備橋樑架設確實完成任務

工兵弟兄確實完成「MGB中框橋」架設，進成車轎過橋測試。（記者蔡宗勳攝）

2022/07/27 10:21

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕國軍漢光演習今天一早由陸軍十軍團五二工兵群戰工營在嘉義仁義潭實施橋樑架設，操演「MGB中框橋」架設及各項車輛通行，戰備橋樑總長31.1公尺，共出動106名官兵投入演練，原預計1個半小時完成，結果只花了80分鐘就確實完成任務。

配合年度漢光演習，今（27）日由陸軍五二工兵群戰工營於嘉義仁義潭實施橋樑架設任務，主要模擬戰時補給道路遭敵軍破壞，並透由MGB中框橋架設，短期間內迅速構築可供我軍安全通行的道路，以利補給路線順暢，並使部隊執行相關戰術運用，以利作戰任務之順遂。

戰工營營長張中任表示，任務內容包含橋樑運載作業、車輛梯隊排序、後勤整補、部隊技能訓練，都是經由縝密的規劃及官兵的勤訓精練建構而成，目的便是使單位能在戰時即時發揮可恃戰力。

每逢巨大災變交通中斷，修復曠日廢時，工兵部隊就要扛起及時雨的救援任務，冒險穿梭在斷殘路面完成架設橋梁，打通交通要道，其中極花費人力的「MGB中框橋」，構桁班官兵必須4人一組，搬運逾200公斤的橋材，從「抬起預備、抬起」，官兵搭配答數聲，節奏一致完成每個階段，迅速確實完成「MGB中框橋」的架設。

配合年度漢光演習，陸軍五二工兵群戰工營進行「MGB中框橋」的架設。（記者蔡宗勳攝）

配合年度漢光演習，陸軍五二工兵群戰工營進行「MGB中框橋」的架設。（記者蔡宗勳攝）

配合年度漢光演習，陸軍五二工兵群戰工營進行「MGB中框橋」的架設。（記者蔡宗勳攝）

配合年度漢光演習，陸軍五二工兵群戰工營進行「MGB中框橋」的架設。（記者蔡宗勳攝）

工兵弟兄確實完成「MGB中框橋」架設，進成車轎過橋測試。（記者蔡宗勳攝）

工兵弟兄確實完成「MGB中框橋」的架設。（記者蔡宗勳攝）

工兵弟兄確實完成「MGB中框橋」的架設。（記者蔡宗勳攝）

陸軍五二工兵群戰工營正進行「MGB中框橋」架設。（記者蔡宗勳攝）

陸軍五二工兵群戰工營正進行「MGB中框橋」架設。（記者蔡宗勳攝）

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