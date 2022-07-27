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    狗狗出任務！曾被棄養的狗醫生 撫慰收容人的心

    狗醫生Mocha（摩卡）到嘉義看守所撫慰收容人的心。（嘉義看守所提供）

    狗醫生Mocha（摩卡）到嘉義看守所撫慰收容人的心。（嘉義看守所提供）

    2022/07/27 09:27

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕「狗醫生出任務，神奇力量超展開！」疫情改變人們的生活，讓許多人心情受到影響，為讓收容人的身心靈被了解及抒發，嘉義看守所日前邀請狗醫生Mocha（摩卡）到看守所進行生命教育體驗活動，體驗動物撫慰人心的神奇力量。

    「疫情影響心情，動物輔助治療可舒緩疫情造成的焦慮與憂鬱，讓單純的陪伴帶來溫暖！」嘉義看守所指出，透過專業療癒師的帶領與活動設計，運用療癒犬狗狗的特質，即使不經言語，也能讓收容人感受到溫暖喜悅。狗醫生Mocha現場秀才藝，與收容人進行的互動遊戲，如呼喊名字、才藝指令等，收容人學習用肢體語言表達，體驗「正向鼓勵與讚美」的力量。

    Mocha曾是被主人棄養在洗車場的狗狗，生命經歷讓Mocha有分離焦慮，但牠仍保有喜歡「與人互動」的特質，符合療癒犬的工作需要，因此牠接受專業的訓練，經過長時間受訓，成為療癒工作犬。嘉義看守所希望藉由Mocha的生命經驗與陪伴，勾起收容人內心給愛的能力。

    相癒心理諮商所心理師吳思穎分享，狗狗或是小動物們，能細微的反應人們的情緒，接受訓練後的療癒犬，有高穩定性、社會化，也保有動物真實獨特的性格，透過人犬互動與情感交流，帶領收容人感覺自己與狗狗互動時的語氣、聲調及眼神，進而覺察自己的思維模式和當下的情緒狀態。

    嘉義看守所表示，配合個別化處遇政策，針對高齡及身障收容人提供不同的體驗活動，狗兒帶給收容人滿滿的療癒力，填補疫情帶來的鬱悶，也讓生活多一份溫暖的情感依附。

    狗醫生Mocha（摩卡）到嘉義看守所撫慰收容人的心。（嘉義看守所提供）

    狗醫生Mocha（摩卡）到嘉義看守所撫慰收容人的心。（嘉義看守所提供）

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