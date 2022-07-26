台灣首次創舉！從嘉義划龍舟跨海到澎湖

台灣首次划龍舟跨過台灣海峽到澎湖縣。（記者林宜樟攝）

2022/07/26 07:38

〔記者林宜樟／嘉義報導〕由嘉義縣體育會主辦的2022「黑水騰龍 勇渡西瀛」海域龍舟運動，今天早上6點在嘉義縣布袋第三漁港出發，以划龍舟行經俗稱「黑水溝」的台灣海峽到澎湖縣，單程56公里，這是台灣首次有團體以划龍舟挑戰跨海到澎湖的活動，預計今天下午3點抵達澎湖縣龍門港。

嘉義縣體育會水中運動委員會曾舉辦1000多公里水上摩托車極限環島、跨越黑水溝台金（台灣至金門）水上摩托車極限長航等活動，多次騎乘水上摩托車往返布袋與澎湖，經驗豐富；這次嘉義縣體育會水中運動委員會、民雄國中輕艇龍舟隊、蘭嶼黑潮勇士、彰化縣救難協會及嘉義縣太保救難協會合作，舉辦划龍舟到澎湖活動，則是台灣首次創舉。

嘉義縣體育會水中運動委員會主委丁聰銘說，今年嘉義縣舉辦全民運動會，因此以划龍舟到澎湖活動，為全民運暖身，歡迎全國民眾到嘉義縣觀賽；這次參與者來自台灣各地，不少人是龍舟好手，由民雄國中輕艇龍舟隊教練尤為立、蘭嶼黑潮勇士張世凱等人擔任教練指導。

尤為立說，平常輕艇競技距離約1000公尺，這次挑戰划龍舟到澎湖距離56公里，划龍舟共由三隊輪替，有民雄國中輕艇隊及畢業生組成的隊伍、蘭嶼黑潮勇士及社會人士，並做好各項安全措施。

年紀最小的參與者是年僅14歲的民雄國中學生賀柏盛，他平常努力練習輕艇，對於划龍舟出海，不緊張，平常心看待。民雄國中畢業的輕艇國手何圳益，先前曾到義大利參加世界青少年輕艇激流錦標賽，他說，輕艇有個人項目，而龍舟則是團體活動，更需要整隊的平衡，海上風浪大，要靠全隊的默契來克服困難。

張世凱說，蘭嶼人對海洋活動很有興趣，很高興能受邀參加，很有意義，划龍舟到澎湖是台灣首次，他希望台灣海域能夠解嚴，開放給台灣民眾，讓人民能主動親近海洋。

丁聰銘說，台灣是個海島國家，去年籌辦這次划龍舟渡海前往澎湖，今年二月開始進行，原訂五月出發，受疫情影響而延期至今天出發，經向嘉義縣政府、澎湖縣政府申請，借用1艘縣府龍舟，包含划槳者及安全人員共77人，有4艘戒護船、18輛水上摩托車及3艘救生艇在龍舟旁戒護，確保參與者安全。

民進黨提名台南市議員參選人王宣貿、嘉義縣議員參選人陳主明，今天也參與划龍舟，王宣貿說，他曾立下初選通過就要划龍舟到澎湖的心願，今天在專業評估，裝備齊全的情況下出海，說到做到，完成承諾。陳主明說，立委蔡易餘曾表示若王宣貿通過初選，就要一同划龍舟到澎湖，但這段期間蔡委員到德國拚外交，因此他主動請纓代替委員，要陪王宣貿一起划龍舟到澎湖，完成承諾。

台灣首次划龍舟跨過台灣海峽到澎湖縣。（記者林宜樟攝）

台灣首次划龍舟跨過台灣海峽到澎湖縣。（記者林宜樟攝）

台灣首次划龍舟跨過台灣海峽到澎湖縣。（記者林宜樟攝）

參與者上香祈求活動平安。（記者林宜樟攝）

龍舟從布袋第三漁港準備出發。（記者林宜樟攝）

龍舟從布袋第三漁港準備出發。（記者林宜樟攝）

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