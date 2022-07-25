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    嘉義男雙腳截肢1家5口陷困境 臥龍愛心會捐33萬9千送暖

    台灣臥龍愛心會及嘉義縣蔡鼎三服務協會捐助善款到王家。（鄭清木提供）

    台灣臥龍愛心會及嘉義縣蔡鼎三服務協會捐助善款到王家。（鄭清木提供）

    2022/07/25 09:33

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣東石鄉東崙村王姓男子是中低收入戶，原在溫室工作，今年因病導致雙腿截肢，失去收入，家境雪上加霜，只能靠新住民妻子剝蚵補貼，家裡還有3個年僅10歲、5歲及3歲的女兒。

    東石鄉親發揮溫暖大愛，地方臉書社團東石之美、各廟宇捐助善款，台灣臥龍愛心會昨到王家捐助各界愛心33萬9000元及物資，希望能幫助王家，讓幼女好好長大。

    王姓男子與來自越南的妻子育有3個女兒，今年初王男因心臟不適住院，5月時呼吸衰竭插管，後來搶救回性命，但雙腿周邊動脈卻出現阻塞情形而發黑，7月6日、8日進行截肢手術；雖然家境不好，但王姓男子過往自己工作養全家，如今雙腿截肢，無法工作，讓他很擔心孩子未來的成長。

    王家艱困的處境透過網路轉傳及媒體報導，各界善心不斷湧入，東石之美社長余仁傑、副社長黃碧貞及管理員成峻，持續收到鄉親捐助的善款，轉交到王家；縣議員黃嫈珺等上週協助媒合廟宇捐助，並且募集女孩衣物捐贈給王家女兒。

    台灣臥龍愛心會、東石臥龍港代天府及嘉義縣蔡鼎三服務協會共同行善，昨天台灣臥龍愛心會理事長陳俊益等人到王家捐助各界愛心；王家即將升上5年級的大女兒，在校成績優異，她在家協助媽媽照顧爸爸，感謝各界善心，「我會好好努力，孝順爸媽」。

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