國民黨嘉義縣水上鄉長參選人陳德榮成立服務處

國民黨嘉義縣水上鄉長參選人陳德榮成立民眾服務處。（國民黨嘉義縣黨部提供）

2022/07/24 13:08

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕國民黨徵召的嘉義縣水上鄉長參選人陳德榮，今天在原國民黨水上鄉黨部成立競選服務處，縣黨部主委、立委翁重鈞指陳德榮4年前鄉長選舉以些微票數敗下陣來，仍持續經營服務地方，這次在鄉親督促下再度披掛上陣，有信心贏得鄉長選舉。

曾任水上鄉民代表的陳德榮，2018年代表國民黨參選水上鄉長，以1169票之差敗給爭取蟬聯的民進黨劉敬祥，國民黨縣黨部6月14日召開五合一選舉第二階段提名資格審查委員會，決議徵召陳德榮再度參選鄉長，也是國民黨目前唯一提名鄉鎮市參選人、第一個藍綠對決的鄉鎮。

陳德榮表示，再度參選鄉長，是希望水上鄉不能停滯不前，希望鄉親給他服務水上鄉的機會，這場選戰不只是是非，也是善惡抉擇，這次的競選主軸為「我們做得到，改變會更好」，鄉政建設目標，包括要發展三界埔為休閒區、繁榮市中心，都是未來努力的方向。

翁重鈞說，2018年陳德榮以1169票之差飲恨，讓支持鄉親十分扼腕，但他持續經營基層，結合選區議員在地服務，鄉親也都鼓勵他再出馬服務。

服務處進駐記者會，參與的貴賓有議員王啟澧、詹琬蓁、楊秀琴、何子凡、前議員林寶瓶，水上鄉婦女會理事長張淑姿、水上鄉代會前主席吳培裕、代表簡瑞峰、太保市民代表林淑勉、黃國嘉水上區主任林正心、嘉義縣女力工作委員會主委張月霞等。

國民黨嘉義縣水上鄉長參選人陳德榮成立民眾服務處。（國民黨嘉義縣黨部提供）

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