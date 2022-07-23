少校特種情報調查官酒駕 規避酒測記大過1次

吳員拒絕酒測，記大過一次。（資料照。酒駕路檢照，與本案無關）

2022/07/23 19:32

〔記者吳政峰／台北報導〕憲兵203指揮部嘉義憲兵隊吳姓少校特種情報調查官，2020年間駕車外出，不知何故停在路中間睡覺，被警方叫醒欲施以酒測，吳員卻以「員警態度不佳」回絕，吃了一張18萬元罰單。指揮部介入調查，認定吳員規避酒測，核定記一大過。吳員不服，興訟抗罰，日前被最高行政法院駁回，全案確定。

吳員服役16年，曾任中隊長等領導職，2020年元月間於休假期間駕車外出，途經嘉義一處快車道交叉路口時突停止不動，員警獲報到場了解，赫見吳員正在車內呼呼大睡，立刻將他喚醒，盤查時聞到濃濃酒味，要求酒測。

吳員承認飲酒，又擔心酒測值超標，遂以「員警態度不佳」為由拒絕受測。警方見狀，依「道路交通管理處罰條例」的拒測行為開罰18萬元，並通報憲兵。

指揮部介入調查，吳員改口否認喝酒，批評警方執法態度不佳，所以才不願配合酒測。但指揮部調閱員警密錄器，發現吳員當場承認飲酒，身上也被認定散發濃濃酒味，顯然是擔心數值超標而規避酒測。指揮部認定吳員酒駕，停在路中間對其他用路人造成危害，被叫醒後又不接受盤查，毫無悔悟之心，決議記一大過處分。

吳員不服，興訟要求撤銷記過，主張自己是疲勞而睡著，而非通過攔檢點，警方無權要求他接受酒測；況且，不遵守交通規則，充其量僅屬違反國軍軍紀態樣之一，尚未達違法程度，侵害法益甚為輕微，指揮部記大過一次懲罰，有違比例原則。

最高行政法院指出，員警發現易生危害的交通工具，得攔停並施以酒測，舉發程序合法；至於記一大過懲罰，亦符合比例原則，原處分並無問題，日前評議後判吳員敗訴，全案確定。

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