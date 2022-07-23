為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　嘉義縣

    少校特種情報調查官酒駕 規避酒測記大過1次

    吳員拒絕酒測，記大過一次。（資料照。酒駕路檢照，與本案無關）

    吳員拒絕酒測，記大過一次。（資料照。酒駕路檢照，與本案無關）

    2022/07/23 19:32

    〔記者吳政峰／台北報導〕憲兵203指揮部嘉義憲兵隊吳姓少校特種情報調查官，2020年間駕車外出，不知何故停在路中間睡覺，被警方叫醒欲施以酒測，吳員卻以「員警態度不佳」回絕，吃了一張18萬元罰單。指揮部介入調查，認定吳員規避酒測，核定記一大過。吳員不服，興訟抗罰，日前被最高行政法院駁回，全案確定。

    吳員服役16年，曾任中隊長等領導職，2020年元月間於休假期間駕車外出，途經嘉義一處快車道交叉路口時突停止不動，員警獲報到場了解，赫見吳員正在車內呼呼大睡，立刻將他喚醒，盤查時聞到濃濃酒味，要求酒測。

    吳員承認飲酒，又擔心酒測值超標，遂以「員警態度不佳」為由拒絕受測。警方見狀，依「道路交通管理處罰條例」的拒測行為開罰18萬元，並通報憲兵。

    指揮部介入調查，吳員改口否認喝酒，批評警方執法態度不佳，所以才不願配合酒測。但指揮部調閱員警密錄器，發現吳員當場承認飲酒，身上也被認定散發濃濃酒味，顯然是擔心數值超標而規避酒測。指揮部認定吳員酒駕，停在路中間對其他用路人造成危害，被叫醒後又不接受盤查，毫無悔悟之心，決議記一大過處分。

    吳員不服，興訟要求撤銷記過，主張自己是疲勞而睡著，而非通過攔檢點，警方無權要求他接受酒測；況且，不遵守交通規則，充其量僅屬違反國軍軍紀態樣之一，尚未達違法程度，侵害法益甚為輕微，指揮部記大過一次懲罰，有違比例原則。

    最高行政法院指出，員警發現易生危害的交通工具，得攔停並施以酒測，舉發程序合法；至於記一大過懲罰，亦符合比例原則，原處分並無問題，日前評議後判吳員敗訴，全案確定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    呼氣酒測破了2起數十年兇殺懸案！美76歲老翁難逃法網
    2022/07/23 11:16

    呼氣酒測破了2起數十年兇殺懸案！美76歲老翁難逃法網
    含酒精提神飲料危害職安 南市推動工地營造無酒場域
    2022/07/06 12:28

    含酒精提神飲料危害職安 南市推動工地營造無酒場域

    榮馥大院自住客青睞 3房尺度完勝
    高雄阿北酒駕誇稱「僅喝1杯」 一測超標「拍謝了！」
    2022/06/08 10:40

    高雄阿北酒駕誇稱「僅喝1杯」 一測超標「拍謝了！」
    女駕瑪莎拉蒂逆行單行道 拒警酒測罰18萬
    2022/06/02 17:57

    女駕瑪莎拉蒂逆行單行道 拒警酒測罰18萬

    前擁花園‧後環大海 家是提升幸福感
    台中酒駕男拒酒測 醉言醉語「我自己靠近警察，不算被抓」
    2022/04/15 22:56

    台中酒駕男拒酒測 醉言醉語「我自己靠近警察，不算被抓」
    嘉義縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播