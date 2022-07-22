嘉市鐵路高架化施工平台截斷河道 村民憂淹水陳情

金興村民擔心嘉義市鐵路高架化跨越朴子溪的施工平台，恐有截斷河道、影響排水的疑慮，今天向第五河川局、鐵道局等單位陳情。（記者王善嬿攝）

2022/07/22 13:12

〔記者王善嬿／民雄報導〕交通部鐵道局辦理嘉義市區鐵路高架化工程，近期於嘉義縣、嘉義市交界的朴子溪河道設置20米高施工平台，由於金興村88風災時曾淹水至2樓高，村民擔憂施工平台幾乎將河道截斷恐影響排水，造成淹水災情，今召開說明會向鐵道局陳情。

今天說明會約150人參加，交通部鐵道局、經濟部水利署第五河川局代表到場說明，民雄鄉長何嘉恒、立委陳明文服務處主任簡文化、嘉義縣議員林淑完、黃芳蘭及多名議員參選人等也出席關心。

金興村長何建明說，金興社區是易淹水地區，過去曾歷經2次大水災，嘉義市鐵路高架化的施工平台，幾乎攔截整個河道，萬一汛期下大雨，漂流木、草堆流入河中恐卡在瓶頸處，對堤防安全恐有很大危害，因此向有關單位陳情，訴求7到9月暫停施工、先做其他地方工程，避免造成淹水災情

林淑完說，金興村地勢較低窪，2009年88風災淹水災情嚴重，曾淹水到2樓高，地方都很注重排水問題，希望鐵道局能依照地方民眾需求、守護民眾生命財產安全的考量來施工。

金興社區發展協會理事長廖清秀表示，社區是容易淹水地區，村民每逢防汛期都會擔心害怕淹水惡夢再發生，因此藉由說明會，希望促使主管單位第五河川局、施工單位鐵道局能重視村民意見，在防汛期盡快解決村民擔憂、河道阻塞問題。

陳情說明會今天在金興村活動中心舉辦，上百人參加關心。（記者王善嬿攝）

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