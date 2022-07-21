「翠妞」香瓜脆甜連皮都可吃！嘉義果農呂顏杉栽培新品種

嘉義縣太保市果農呂顏杉種植的翠妞。（記者林宜樟攝）

2022/07/21 12:00

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣太保市果農呂顏杉，原在台北工作，3年前全家返鄉務農，他富有研究精神，更不怕吃苦，在夏季高溫超過40度的溫室栽種香瓜品種「翠妞」，雖然承受高溫，但用心管理及栽培，最近進入採收期，果肉脆甜多汁，太保市農會總幹事黃麗貞今天前往呂顏杉的「杉之果園」參觀，對高品質的翠妞讚不絕口。

呂顏杉原本在台北市從事業務工作，因對務農有興趣，3年前1家4口搬回老家務農；他種植各類蔬果，以傳承田地生命永續信念，打造安全田園環境，種出健康優質水果，今年6月1日定植翠妞2800株，採一株一果方式栽培，用心管理，良果率高且品質佳，他很感謝台南區農業改良場及農會專業技術輔導。

夏季溫室內氣溫超過40度，非常熱，呂顏杉一天工作下來衣服濕了又乾，乾了又濕，以用心及努力結出豐碩成果；他說，翠妞要成熟時，果皮表面會帶黃色，果面有些類似出油的亮感，而底部會帶有黃色，輕按有點軟度，就是可口的翠妞。

黃麗貞表示，太保市農會推廣溫室栽培小果番茄、美濃瓜、網紋洋香瓜，近年在夏季推廣栽種「秘密武器」翠妞，果實呈梨形、綠皮、光面，果重約600公克，果肉翠綠色，糖度14至16度，瓜皮薄多汁，還可帶皮吃，果肉脆又甜，有哈密瓜的香氣；黃麗貞說，翠妞栽種管理不易，成功率不高，但市場接受度佳，農會鼓勵有經驗的溫室青農試種，經多年試驗，品質及成功率大幅提升。

呂顏杉是太保市蔬菜產銷班第22班成員，班長張國才說，班員70餘人，有50餘人採溫室種植，面積約40公頃，種植翠妞約2公頃；翠妞主要在5到9月種植，生長期55到60天，班員們都採無毒方式栽培，種出的翠妞可口又安全，零售價1顆約在180元左右，送禮自用都受歡迎。

嘉義縣太保市果農呂顏杉種植的翠妞。（記者林宜樟攝）

嘉義縣太保市農會總幹事黃麗貞（左）對果農呂顏杉（右）種植的翠妞讚不絕口。（記者林宜樟攝）

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