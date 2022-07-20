不用出國！到嘉義阿里山欣賞如夢似幻百萬雲海夜景

從阿里山拍攝到的如夢似幻百萬雲海夜景。（擷取自「漫步在雲端的阿里山」粉絲團）

2022/07/20 10:57

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕世界級的百萬夜景鮮少搭配雲海，但在嘉義縣阿里山就有機會看到如夢似幻的雲海夜景，正值「大暑」炎熱高溫節氣，安排個時間到大阿里山地區避暑兼觀賞美麗夜景就對了。

「阿里山達人」黃源明指出，顧名思義，雲海夜景需要夏季雲海加上夜景的搭配組合，夏季的雲海和冬季不同，雲霧的屬性多變，午後容易出現熱對流陣雨，且會持續到夜間才逐漸散去，所以夏天的阿里山區，往往必須關注最新的氣象雲圖，分辨不同高度的雲霧，才可以在阿里山、隙頂、石棹等景點拍攝到雲海夜景。

黃源明提醒夜景的搭配，夏季的高能見度視野是基本條件，需要的準備工作就是比照澎湖花火節的方式，只要可以看到嘉義平地的夜景，加上安全的觀景設施，再注意天氣的變化（建議關注阿管處的隙頂及太平雲梯的網路即時影像攝影機）。

黃源明推薦的雲海夜景觀景點依照不同的海拔高度有太平雲梯、隙頂二延平、頂石棹、阿里山公路89.5K、阿里山大門轉運站、二萬平車站、慈雲觀景台、沼平公園等，至於祝山、小笠原山因為夜間交通不方便，比較不適合單獨前往。

黃源明強調，夏天的酷暑天氣顯得極端，平地高山的溫度兩樣情，想看夜景的朋友，有時還得等雲霧慢慢散去，阿里山和隙頂、石棹屬於不同的環境，就像分享的17日畫面，阿里山有百萬夜景，照片中的隙頂卻仍然籠罩在雲霧之中。

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