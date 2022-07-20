避暑好去處！雲梯串聯雲之南、孝子路步道 優閒漫步賞景

海拔約1000公尺的太平雲梯，山谷雲霧瀰漫是名副其實的「雲梯」。（嚴清雅提供）

2022/07/20 10:38

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕時序將進入「大暑」節氣，白天高溫將成為日常，距離國道3梅山交流道只要半個小時車程的太平雲梯可說是避暑好去處，從雲梯延伸走雲之南、孝子路步道，夢幻般茶園美景與孟宗竹綠色隧道，讓人暑意全消，輕鬆愜意的漫步觀賞美不勝收的景致。

梅山鄉太平村長嚴清雅表示，太平雲梯長度281公尺、海拔約1000公尺。從梅山太平村望風台橫跨三原彩虹瀑布通往龜山，讓旅客能俯瞰嘉義風光還能欣賞雲海風景，可將知名的梅山36彎美景盡收眼底，甚至能遠眺嘉南平原，讓人嚮往。

嚴清雅指出，走過雲梯之後，可跟著指標一路走到雲之南道步道，全長1.48 公里，是非常好走的輕鬆級步道，而且宛若置身在如同茶飲廣告般夢幻的茶園場景中，經遊客與山友分享人間仙境般美景後，這裡已經變成最新的美照景點，除層層的茶園景觀，站在山頂上俯瞰遼闊的嘉南平原，還可以捕捉太平雲梯的全貌。

嚴清雅說，走過雲之南步道後，迎面而來一整片宛如武俠片場景的翠綠孟宗竹林，十分優美靜謐，這裡就是孝子路步道，全長約1.1公里。由於沿途都是因24孝中的「孟宗哭筍」的孟宗竹，因此取名為「孝子路」，從雲梯串聯雲之南與竹林步道全程只要1個半小時，往返3小時，是避暑賞景的好選擇。

孝子路步道宛如武俠片場景的翠綠孟宗竹林。（嚴清雅提供）

雲之南步道夢幻的茶園場景。（嚴清雅提供）

雲之南步道可俯瞰遼闊的嘉南平原。（嚴清雅提供）

孝子路步道翠綠的孟宗竹林。（嚴清雅提供）

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