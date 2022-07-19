最美的風景！嘉義秘境6鄉民 天天掃落葉被誤當受刑人

嘉義縣水上鄉外溪洲八掌溪堤防旁道路，兩側種植小葉欖仁，是有如綠色隧道的秘境。（記者林宜樟攝）

2022/07/19 21:46

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣水上鄉外溪洲八掌溪堤防道路種植大片小葉欖仁，有如綠色隧道，是當地人才知的秘境；然而小葉欖仁大量落葉，易濕滑造經過民眾摔倒，7年前起劉姓鄉民獨自來打掃落葉，善舉感動其他人，陸續有5人加入，無償打掃整理長達2公里的道路，雖曾被誤解為犯罪者在服社會勞動，仍一笑置之，「歡喜做就對了」。

70多歲的劉姓鄉民說，他常到八掌溪堤防道路綠色隧道運動散步，但此處常有大量落葉，擔心長者散步、慢跑或民眾騎車時會滑倒，因此7年前開始打掃，每天早上掃一段，當作是流汗、勞動，後來有其他鄉民看到也加入，彼此分工合作，分段打掃，沒有強制，「歡喜就做」。

教職退休的張姓鄉民說，因為疫情，與妻子尋找空曠處運動，發現此處秘境很適合散步，因看到有人在掃地，他和妻子也一起加入，目前有打掃的6位鄉民，年齡約在50多歲到70多歲；張姓鄉民說，清潔打掃不求回報，有時來往民眾說聲「謝謝」，心裡會開心，但也有民眾以為他們是酒駕之類的罪犯，來此服社會勞動進行打掃。

鄉民說，持續打掃道路多年，竹掃把等掃具大約用一到兩週就會損壞，有機關、團體及協會曾捐贈掃具，曾有一位98歲的長者看到他們在打掃，還特地請兒子買掃具提供。

張姓鄉民說，6人都是自願打掃屬公有道路的秘境綠色隧道，但其實維管權責仍是公家機關，今年俗稱小黑蚊的台灣鋏蠓大量出現，也希望管理機關能加強環境清潔，讓鄉親有更好的休憩環境。

曾前往關心的縣議員林緗亭說，6位鄉民掃落葉，沒有酬勞，少有掌聲，被誤當成受刑人在易服社會勞動，卻不減熱情，很感謝他們提供乾淨的環境讓鄉親利用。

嘉義縣水上鄉外溪洲八掌溪堤防旁道路，有6名鄉民長期幾乎天天打掃維護長達2公里的道路。（記者林宜樟攝）

嘉義縣水上鄉外溪洲八掌溪堤防旁道路，有6名鄉民長期幾乎天天打掃維護長達2公里的道路。（記者林宜樟攝）

嘉義縣水上鄉外溪洲八掌溪堤防旁道路，劉姓鄉民7年前開始打掃落葉，後來有5人加入，一起無償維護當地環境。（記者林宜樟攝）

嘉義縣水上鄉外溪洲八掌溪堤防旁道路，有6名鄉民長期幾乎天天打掃維護長達2公里的道路。（記者林宜樟攝）

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