嘉市殯葬園區聯外道路拓寬竣工 地方將爭取第四期

嘉138線拓寬工程竣工，道路寬敞。（記者林宜樟攝）

2022/07/19 16:49

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣水上鄉鄉道嘉138線是通往嘉義市立殯葬管理所殯葬園區重要道路，為解決逢清明、出殯時讀交通壅塞問題，嘉義縣、市政府向中央爭取經費約6.67億元，以三期工程拓寬道路，將動線打通為環狀道路。嘉義縣政府辦理第一期工程嘉138線主線拓寬工程已於7月竣工，第二期通往火化場新闢道路正進行用地協議價購，預計明年中動工，第三期園區內道路正由嘉義市政府招標，縣府還將提出第四期計畫，預計拓寬通往成功國小的瓶頸路段。

嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、水上鄉長劉敬祥及縣議員林緗亭、賴瓊如、黃榮俊、楊秀琴、詹琬蓁等今天在拓寬竣工地點視察，由縣府建設處副處長蔡育宗進行簡報。

蔡育宗說明，第一期工程為從忠和國小對面進入的嘉138線道路，長度923公尺，修正原蜿蜒路型，寬度從5到8公尺全面拓寬至15公尺，爭取公路總局補助，經費共1.06億元，7月2日竣工。

第二期從嘉138線岔路往南接火化場，由行政院專案補助2.01億元，長度730公尺，寬度15公尺；第三期工程接續二期終點施作，從園區接回嘉138線，形成環狀道路動線，總經費3.6億元，長度1547公尺，寬度15公尺，由嘉義市府施做。

翁章梁表示，過去此路段道路壅塞，礙於園區內道路不屬於任何編號道路，爭取中央補助經費不易，後經縣、市府合作，透過立委陳明文、蔡易餘、王美惠爭取及協調，終於獲得中央專案補助打通、拓寬園區內道路，解決地方長期困擾。

有地主反映，現行通往火化場的道路有部分屬於其私有土地，第二期工程調整路線後，仍會有民眾通行原路段，希望能一併徵收，維護權益，翁章梁請建設處估算經費，評估一併徵收的可行性。

嘉義縣長翁章梁（右3）等視察工程進度。（記者林宜樟攝）

地方人士、民代表達對嘉義市立殯葬管理所殯葬園區周邊道路拓寬案的意見。（記者林宜樟攝）

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