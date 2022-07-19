為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　嘉義縣

    嘉市殯葬園區聯外道路拓寬竣工 地方將爭取第四期

    嘉138線拓寬工程竣工，道路寬敞。（記者林宜樟攝）

    嘉138線拓寬工程竣工，道路寬敞。（記者林宜樟攝）

    2022/07/19 16:49

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣水上鄉鄉道嘉138線是通往嘉義市立殯葬管理所殯葬園區重要道路，為解決逢清明、出殯時讀交通壅塞問題，嘉義縣、市政府向中央爭取經費約6.67億元，以三期工程拓寬道路，將動線打通為環狀道路。嘉義縣政府辦理第一期工程嘉138線主線拓寬工程已於7月竣工，第二期通往火化場新闢道路正進行用地協議價購，預計明年中動工，第三期園區內道路正由嘉義市政府招標，縣府還將提出第四期計畫，預計拓寬通往成功國小的瓶頸路段。

    嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、水上鄉長劉敬祥及縣議員林緗亭、賴瓊如、黃榮俊、楊秀琴、詹琬蓁等今天在拓寬竣工地點視察，由縣府建設處副處長蔡育宗進行簡報。

    蔡育宗說明，第一期工程為從忠和國小對面進入的嘉138線道路，長度923公尺，修正原蜿蜒路型，寬度從5到8公尺全面拓寬至15公尺，爭取公路總局補助，經費共1.06億元，7月2日竣工。

    第二期從嘉138線岔路往南接火化場，由行政院專案補助2.01億元，長度730公尺，寬度15公尺；第三期工程接續二期終點施作，從園區接回嘉138線，形成環狀道路動線，總經費3.6億元，長度1547公尺，寬度15公尺，由嘉義市府施做。

    翁章梁表示，過去此路段道路壅塞，礙於園區內道路不屬於任何編號道路，爭取中央補助經費不易，後經縣、市府合作，透過立委陳明文、蔡易餘、王美惠爭取及協調，終於獲得中央專案補助打通、拓寬園區內道路，解決地方長期困擾。

    有地主反映，現行通往火化場的道路有部分屬於其私有土地，第二期工程調整路線後，仍會有民眾通行原路段，希望能一併徵收，維護權益，翁章梁請建設處估算經費，評估一併徵收的可行性。

    嘉義縣長翁章梁（右3）等視察工程進度。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣長翁章梁（右3）等視察工程進度。（記者林宜樟攝）

    地方人士、民代表達對嘉義市立殯葬管理所殯葬園區周邊道路拓寬案的意見。（記者林宜樟攝）

    地方人士、民代表達對嘉義市立殯葬管理所殯葬園區周邊道路拓寬案的意見。（記者林宜樟攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    嘉市殯葬園區聯外道路拓寬 立委王美惠：交部已核定補助2.84億
    2022/06/22 16:44

    嘉市殯葬園區聯外道路拓寬 立委王美惠：交部已核定補助2.84億
    嘉市殯葬園區聯外道路缺經費 交通部會勘允納入計畫補助
    2021/11/16 20:39

    嘉市殯葬園區聯外道路缺經費 交通部會勘允納入計畫補助

    【大同莊園3】北台灣銷售制霸解析
    嘉市殯園區道路遲未打通 嘉縣議員認為「縣市合作要從此做起」
    2021/10/26 20:44

    嘉市殯園區道路遲未打通 嘉縣議員認為「縣市合作要從此做起」
    嘉市殯葬園區道路改善 嘉縣市長承諾不分黨派共同爭取
    2020/11/16 16:27

    嘉市殯葬園區道路改善 嘉縣市長承諾不分黨派共同爭取
    嘉義縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播