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    男子雙腿截肢全家陷困境 10歲幼女：我要努力孝順爸媽

    嘉義縣議員黃嫈珺（右一）與中洲社區發展協會理事長王仁賢（右二）到王家探視。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣議員黃嫈珺（右一）與中洲社區發展協會理事長王仁賢（右二）到王家探視。（記者林宜樟攝）

    2022/07/19 18:13

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣東石鄉東崙村王姓男子是中低收入戶，原在溫室工作，今年因病導致雙腿截肢，失去收入，家境雪上加霜，只能靠新住民妻子剝蚵補貼，想到3個年僅10歲、5歲及3歲女兒就難過；最近當地社團、廟宇及民代獲知，前來給予善款資助，在校成績優異的大女兒很感謝，「謝謝叔叔、阿姨的幫忙，我要努力讀書，好好孝順爸媽」，令人動容。

    王姓男子與來自越南的妻子育有3個女兒，今年初王男因心臟不適住院，5月時呼吸衰竭插管，後來搶救回性命，但雙腿周邊動脈卻出現阻塞情形而發黑，7月6日、8日進行截肢手術。王男想到雙腿被截肢就難過，「原本靠我工作養家，現在到底要怎麼辦才好？」

    嘉義縣議員黃嫈珺與中洲社區發展協會理事長王仁賢今天前往探視，黃嫈珺說，先前已請慈善團體急難救助捐助善款，今天帶著從姊妹會募集來的女孩衣物，希望能多幫忙3個女孩的生活。王仁賢說，最近地方得知王家人困境，已有社團、廟宇捐款急難救助，考量孩子年紀都還很小，僅靠王妻剝蚵可能很難好好養育小孩長大。

    王家大女兒就讀貴林國小正要升上五年級，家境雖困苦，但她很努力，段考成績優異獲表揚，校內閩南語朗讀第一名及國語朗讀第二名，也是品德小天使，今天獲得捐贈的物資，她說「因為爸爸腳沒有了，感謝叔叔阿姨的幫忙，以後會好好讀書，報答大家，孝順爸媽讓他們過好日子」；鄰居說，這孩子很乖很懂事，會幫忙家務，見到家庭陷入困境，感到不捨。

    最近臉書社團東石之美社長余仁傑等人曾多次前來王家關心，捐助各界善款。嘉義縣社會局長張翠瑤說，本案為中低收入戶，曾申請醫療補助，社會局將派員訪視關懷，就其醫療費用及案子女就學等評估，以協助案家渡過困境。

    黃嫈珺說，王家3個孩子都還很小，很感動大女兒在困境中努力向上，也擔心她們的未來求學之路，因此盼社會大眾若有餘力，多幫幫孩子；王仁賢說，若外界欲瞭解王家情形及協助方式，可與他聯繫，電話：0932714087。

    王家大女兒就讀貴林國小，成績優異，獎狀裝滿資料夾，曾獲選學校品德小天使。（記者林宜樟攝）

    王家大女兒就讀貴林國小，成績優異，獎狀裝滿資料夾，曾獲選學校品德小天使。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣議員黃嫈珺（右）募集女孩子的衣物送到王家。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣議員黃嫈珺（右）募集女孩子的衣物送到王家。（記者林宜樟攝）

    中洲社區發展協會理事長王仁賢（右）到王家探視，王妻想到未來就難過掉淚。（記者林宜樟攝）

    中洲社區發展協會理事長王仁賢（右）到王家探視，王妻想到未來就難過掉淚。（記者林宜樟攝）

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