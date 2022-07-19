嘉縣復金真武廟 貓頭鷹兩度來作客

主委陳進成說，曾請示神明，神明指示不要驅趕貓頭鷹。（記者王善嬿攝）

2022/07/19 15:44

〔記者王善嬿／嘉縣報導〕嘉義縣竹崎鄉主祀玄天上帝的復金真武廟，今年3月17日（農曆2月15日）迎來一隻貓頭鷹嬌客，該隻貓頭鷹白天停佇大殿藻井，直到夜間才飛出去覓食、活動，廟方觀察發現，即使廟宇慶祝玄天上帝聖誕、友宮來訪時，香火繚繞、人聲鼎沸、鞭炮聲四起，貓頭鷹也不為所動，直到慶典結束後才會飛走，而本月3日、虎爺聖誕（農曆6月6日）前一天，貓頭鷹再次來訪並佇留至今，而超萌的貓頭鷹與藻井雕像如同融為一體，讓廟方、香客嘖嘖稱奇。

竹崎鄉賴姓鄉民說，到廟裡看見貓頭鷹停佇在大殿的藻井，靜止不動且顏色與藻井雕像接近，如不仔細看還以為貓頭鷹也是雕像，很有趣。

復金真武廟主委陳進成說，往年廟裡很少看到飛蛾等動物，只有2016年寺廟重建、安座入火，隔年在二樓廟簷下發現虎頭蜂窩，而竹崎鄉復金村雖靠近山區，早年貓頭鷹很常見，近年卻鮮少看見。

陳進成表示，貓頭鷹是於3月17日到廟裡停留，4月13日飛走，直到本月3日再次出現；因貓頭鷹排泄物會掉落在大殿地上，造成廟方困擾，因此曾擲筊請示玄天上帝是否趕走貓頭鷹，未擲出聖筊，改問不趕走貓頭鷹、讓牠留下，竟擲出3次聖筊，可能神明的旨意讓貓頭鷹住在廟裡，於是就任由貓頭鷹來去、佇立廟內至今。

陳進成說，貓頭鷹似有靈性，出現的時間點都在神明慶典之前，如4月3日（農曆3月3日）玄天上帝聖誕前、7月4日（農曆6月6日）虎爺聖誕前，真的很神奇。

陳進成表示，曾有信徒到廟裡看見貓頭鷹佇立在藻井，解讀為如同玄天上帝的護法，尤其貓頭鷹會捕食老鼠，也有為信眾捕抓不好的東西、驅邪避凶涵義。

貓頭鷹佇立在復金真武廟藻井，如雕像般不動。（記者王善嬿攝）

竹崎復金真武廟。（記者王善嬿攝）

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