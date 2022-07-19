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    首頁　>　嘉義縣

    嘉義縣水上鄉綠營整合成功 營造大團結氣勢

    民進黨提名水上鄉長參選人林緗亭（中），現任縣議員黃榮俊爭取連任（右），新人江佩曄（左）拚選議員。（記者林宜樟攝）

    民進黨提名水上鄉長參選人林緗亭（中），現任縣議員黃榮俊爭取連任（右），新人江佩曄（左）拚選議員。（記者林宜樟攝）

    2022/07/19 13:14

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕年底地方公職人員選舉，民進黨在嘉義縣水上鄉整合成功，昨由水上鄉農會總幹事林滄賢召開幹部會議，民進黨提名的鄉長參選人林緗亭、縣議員黃榮俊及縣議員參選人江佩曄等一同參與，營造水上大團結氣勢，會中縣長翁章梁請支持者「過去支持黃榮俊，堅定繼續票投黃榮俊」、「議員曾投林緗亭，這次全力支持江佩曄」，目標是水上鄉全壘打，鄉長、議員全當選。

    民進黨籍現任水上鄉長劉敬祥兩任將屆滿，綠營經協調整合，提名縣議員林緗亭參選鄉長；翁章梁、立委陳明文、蔡易餘及林滄賢等昨晚參加水上鄉幹部會議，象徵水上不只是整合成功，更是要全面大團結。

    蔡易餘表示，水上鄉派出鄉長、議員黃金陣容，年底選舉要贏得漂亮，縣長翁章梁推動老人福利，包括裝假牙等社會福利，開發馬稠後產業園區、民雄航太基地、嘉義科學園區及水上南靖和中埔公館園區，有信心在嘉義縣發展黃金時刻，水上也會大發展，用政績爭取選民支持。

    陳明文指出，民進黨提名林緗亭參選水上鄉長，縣議員黃榮俊拚連任，新人江佩曄出馬拚議員，請黃榮俊支持者繼續力挺，先前議員支持林緗亭的選票請支持江佩曄。他說，未來的水上會改變，農工大縣會在水上實現，水上和縣府連線，中央全力將支持挹注資源。

    翁章梁說，林緗亭當議員時問政認真，和縣府互動，提出問題來改善，在議會爭取鄉親福利，有想法有抱負，水上在改變進步的時刻，需要有頭腦的人來帶領，解決問題，帶動進步。

    翁章梁推薦黃榮俊和江佩曄，他說，黃榮俊對人客氣，積極反應老百姓需求，江佩曄在水上鄉公所擔任秘書，有8年行政經驗，可精準了解水上需求，請鄉親支持民進黨提名的鄉長、議員，水上未來的行政運作及建設推動將會更順暢。

    嘉義縣長翁章梁（中）等在水上鄉的幹部會議中，營造綠營團結氣勢。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣長翁章梁（中）等在水上鄉的幹部會議中，營造綠營團結氣勢。（記者林宜樟攝）

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