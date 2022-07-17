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    就在今夜！阿里山夏夜電影院浪漫開映

    阿里山香林神木劇場全台「最高（さいこう）」電影院開幕。（嘉義林管處提供）

    阿里山香林神木劇場全台「最高（さいこう）」電影院開幕。（嘉義林管處提供）

    2022/07/17 10:31

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕阿里山夏夜是觀賞璀璨銀河的最好時機，嘉義林區管理處結合千年神木、浪漫星河，16、17日在阿里山香林神木劇場推出全台「最高（さいこう）」電影院，16日首映法務部部長蔡清祥到場共襄盛舉，並向觀眾進行有趣幽默的反賄選宣導，今晚還有一場星空電影，歡迎大家上山感受難忘且值得紀念性的體驗。

    阿里山香林神木劇場擁有舒適圓弧木棧舞台，周圍還有壯闊神木群，嘉義林管處在此舉辦全台「最高（さいこうsaikō）」電影院，意謂不僅是全台海拔最高，也是最棒的森林電影院，能同時擁有浪漫星空、千年巨木及森林芬多精一起享受電影，絕對是全台獨有的觀影饗宴。

    夏夜電影院挑選播放改編自同名遊戲以冒險和尋寶為主題，結合歷史之作「秘境探險」，以及改編自日本同名漫畫–被封為當年度解憂之作的「小森林」。

    林管處還提供夏日報名限定禮品組，附贈舒適美觀的「森林圍巾」，讓參加民眾不僅能體驗全台最高、最棒的森林戶外電影院，還能把森林的氛圍帶回家，這次電影夜搭配無線降噪耳機，讓民眾在體驗難得的戶外電影院之餘，還能保持環境友善、尊重森林生態，吹著比電影院空調還要舒適的自然冷氣，嗅著森林、花草與土木散發的自然香氣，也呼應林務局致力推廣兼顧山林保育與森林育樂的宗旨。

    阿里山香林神木劇場電影院，全台獨有的觀影饗宴。。（嘉義林管處提供）

    阿里山香林神木劇場電影院，全台獨有的觀影饗宴。。（嘉義林管處提供）

    阿里山香林神木劇場電影院，全台獨有的觀影饗宴。（嘉義林管處提供）

    阿里山香林神木劇場電影院，全台獨有的觀影饗宴。（嘉義林管處提供）

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