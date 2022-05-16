嘉義縣振興抽獎壓軸 輕豪宅、遊艇幸運兒得主出爐

嘉義縣振興抽獎遊艇幸運得主出爐。（嘉義縣政府提供）

2022/05/16 19:48

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣振興券加碼方案「好康+1，等你來+1」抽獎，壓軸大獎16日由縣長翁章梁抽出，嘉義高鐵特區價值500萬元的輕豪宅幸福得主為許姓民眾，他花了1萬2000元在竹崎鄉消費，「投資報酬」率超高，142萬元遊艇則獎落劉姓民眾身上。

嘉義縣振興券加碼方案抽獎活動期間自去年10月8日至今年4月30日，每個月辦理一次抽獎，共計7次，今天最後一次由翁章梁抽出大獎項得主，翁章梁說，活動期間逾2萬5000位會員註冊，半數以上為外縣市民眾，發票登錄張數累積86萬多張、總消費金額近5億元，發揮活終疫情下經濟的效果。

新聞行銷處長蕭英成表示，得獎者名單於17日下午5點前在官方網站公布，得獎民眾將收到電話及簡訊中獎通知，並於規定領獎期限內領獎。

翁章梁說，很多人不只看到嘉義工業發展，也覺得嘉義越來越好玩，來嘉不想回家，他也分享今天上午參加布袋商港遊客中心啟用典禮，希望每年超過50萬人搭乘客輪往返布袋與澎湖時，可以多安排一天在嘉義縣到處走走看看，相信會有許多驚艷。

翁章梁指出，嘉義縣不論在農業往智慧科技農業發展，旅遊朝向生態旅遊發展，包括工業區水上南靖、中埔公館、航太園區，馬稠後產業園區及科學園區帶動下，更方面表現越來越好！歡迎大家持續關注嘉義，來嘉義旅遊，來嘉不想回家。

嘉義縣振興抽獎壓軸輕豪宅幸運得主出爐，圖為豪宅模型。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣振興抽獎壓軸輕豪宅幸運得主出爐，圖為捐贈記者會。（嘉義縣政府提供）

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