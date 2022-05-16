為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　嘉義縣

    嘉義縣振興抽獎壓軸 輕豪宅、遊艇幸運兒得主出爐

    嘉義縣振興抽獎遊艇幸運得主出爐。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣振興抽獎遊艇幸運得主出爐。（嘉義縣政府提供）

    2022/05/16 19:48

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣振興券加碼方案「好康+1，等你來+1」抽獎，壓軸大獎16日由縣長翁章梁抽出，嘉義高鐵特區價值500萬元的輕豪宅幸福得主為許姓民眾，他花了1萬2000元在竹崎鄉消費，「投資報酬」率超高，142萬元遊艇則獎落劉姓民眾身上。

    嘉義縣振興券加碼方案抽獎活動期間自去年10月8日至今年4月30日，每個月辦理一次抽獎，共計7次，今天最後一次由翁章梁抽出大獎項得主，翁章梁說，活動期間逾2萬5000位會員註冊，半數以上為外縣市民眾，發票登錄張數累積86萬多張、總消費金額近5億元，發揮活終疫情下經濟的效果。

    新聞行銷處長蕭英成表示，得獎者名單於17日下午5點前在官方網站公布，得獎民眾將收到電話及簡訊中獎通知，並於規定領獎期限內領獎。

    翁章梁說，很多人不只看到嘉義工業發展，也覺得嘉義越來越好玩，來嘉不想回家，他也分享今天上午參加布袋商港遊客中心啟用典禮，希望每年超過50萬人搭乘客輪往返布袋與澎湖時，可以多安排一天在嘉義縣到處走走看看，相信會有許多驚艷。

    翁章梁指出，嘉義縣不論在農業往智慧科技農業發展，旅遊朝向生態旅遊發展，包括工業區水上南靖、中埔公館、航太園區，馬稠後產業園區及科學園區帶動下，更方面表現越來越好！歡迎大家持續關注嘉義，來嘉義旅遊，來嘉不想回家。

    嘉義縣振興抽獎壓軸輕豪宅幸運得主出爐，圖為豪宅模型。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣振興抽獎壓軸輕豪宅幸運得主出爐，圖為豪宅模型。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣振興抽獎壓軸輕豪宅幸運得主出爐，圖為捐贈記者會。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣振興抽獎壓軸輕豪宅幸運得主出爐，圖為捐贈記者會。（嘉義縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    真幸運！彰化五倍券加碼第2次抽獎 她只花748元抽中百萬青年住宅
    2022/04/12 12:16

    真幸運！彰化五倍券加碼第2次抽獎 她只花748元抽中百萬青年住宅
    防疫也賺到！春節返國住防疫旅館花2萬8 抽中百萬休旅車
    2022/03/07 16:31

    防疫也賺到！春節返國住防疫旅館花2萬8 抽中百萬休旅車

    二星兄弟搞笑作戲 白沙屯媽祖快樂啟航
    彰縣五倍券加碼抽中獎金苦等1個半月沒下落 縣府：最慢3月底入帳
    2022/03/07 13:00

    彰縣五倍券加碼抽中獎金苦等1個半月沒下落 縣府：最慢3月底入帳

    發燒、久咳不癒當心淋巴癌找上門！
    嘉義縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播