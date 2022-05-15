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    軍人網購大麻種子遭海關攔截 當庭認罪判4個月、緩刑2年

    軍人2度網購大麻種子遭海關攔截。大麻示意圖。（美聯社）

    軍人2度網購大麻種子遭海關攔截。大麻示意圖。（美聯社）

    2022/05/15 18:01

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕楊姓軍人（現已退役）去年12月透過網路向荷蘭不知名賣家，訂購10顆大麻種子，國外賣家以航空平信郵寄到台灣遭海關查獲攔截，楊男因沒收到種子，今年2月第2度網購10顆種子，貨到台灣時再度被查獲。由於楊男當庭認罪，嘉義地方法院以簡式審判程序審理，經檢察官聲請協商，嘉義地方法院依懲治走私條例罪，一審判處楊男4個月有期徒刑，緩刑2年，並應自判決確定日起3個月內，支付公庫5萬元。

    判決筆錄指出，楊姓軍人為了栽種大麻，去年12月24日上網以美金28元，向荷蘭不知名的賣家，購買10顆大麻種子（其中5顆為賣家贈送），今年1月10日種子郵寄到台灣，財務部關務署台北關關員查獲竟有大麻種子被私運到台灣，將10顆大麻種子扣下，楊男因遲未收到種子向賣家反應，今年2月該賣家再郵寄10顆大麻種子來台，再度被關務署基隆關關員查扣，循線查到為楊男所訂購，依法送辦。

    判決筆錄提到，大麻種子為毒品危害防制條例所規定的禁止栽種、運輸物品，且為懲治走私條例公告規定的管制進出口物品，不得私運進口，楊男為了栽種大麻，運用網購私運進口大麻種子，認其犯懲治走私條例罪，判刑4個月，緩刑2年，全案可上訴。

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