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    首頁　>　嘉義縣

    嘉縣新增368人確診 兒童疫苗接種破5500人

    嘉義縣疫情報告。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣疫情報告。（嘉義縣政府提供）

    2022/05/15 16:23

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣今天新增368人確診，目前居家隔離尚有518人，輕症居家照護2332人，全縣6至11歲幼童疫苗接種5527人，接種率31.79%，無接獲通報不良反應。

    嘉義縣府表示，嘉義縣關懷中心提供雙向關懷不漏接，整合跨局處近200人力，自4月20日啟動後以輪班方式進駐人力，工作人員於民眾居家照護期間call out關懷不間斷；關懷中心05-3621150諮詢專線，同步提供14線受話服務，協助民眾解決防疫、醫療及生活相關問題，經分析求助電話以防疫規定及環保垃圾清運為多；統計撥出CALL OUT關懷3300通、線上受話諮詢2050通，使用視訊診療181人，其中54人為幼童，送藥到宅147人次。

    縣長翁章梁今天前往中心視察運作情形時表示，請同仁對待民眾一定要有耐心、耐煩，面對疫情，民眾的問題形形色色，若第一時間無法給予明確答覆，也應在下班前盡快想辦法主動回應，協助解決居隔、居照者心中的不安，同時也要加強獨居長者關懷與協助。

    民眾確診後居家照護首日，由衛生局CALL OUT進行健康評估，如有就醫需求者，隨即協助連結視訊診療或就醫服務，第2日至7日則由專人每日關懷，如多次電話聯繫未果，將轉由警察單位到訪關懷，以確認民眾無健康或安全疑慮。

    嘉義縣衛生局長趙紋華表示，疫情指揮中心宣布5月16日起實施第二次追加劑接種，以下對象如第一次追加劑間隔5個月後即可接種，包括：一、65歲以上長者、二、長照機構住民、三、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者（即建議接種基礎加強劑對象），包含：1.目前正進行或1年內曾接受免疫抑制治療之癌症患者2.器官移植患者/幹細胞移植患者3.中度/嚴重先天性免疫不全患者4.洗腎患者5.HIV陽性患者6.目前正使用高度免疫抑制藥物者7.過去6個月內接受化學治療或放射線治療者8.其他經醫師評估因免疫不全或免疫力低下，可接種基礎加強劑者；提醒65歲以上民眾， 5月31日前不論接種哪一劑疫苗，皆可獲500元禮券或衛教品。

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    嘉義縣疫情報告。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣疫情報告。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣長翁章梁（後左）及嘉義縣衛生局長趙紋華（後右）視察關懷中心call out服務。（嘉義縣府提供）

    嘉義縣長翁章梁（後左）及嘉義縣衛生局長趙紋華（後右）視察關懷中心call out服務。（嘉義縣府提供）

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