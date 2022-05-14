再見了！朴子最後一頭水牛點頭告別 老農不捨淚流滿面

嘉義縣朴子市張姓老農送走水牛之前，人牛深情對望。（嘉義市慈悲協會提供）

2022/05/14 13:03

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣朴子市張姓老農年事高，決定不再從事農作，但不捨飼養8年的水牛被送進屠宰場，求助議員姜梅紅，經嘉義縣家畜疾病防治所人員鍥而不捨的努力，幫水牛找到位於屏東縣的崁頂護生園區終老，昨天要送走老牛時，水牛一再對著老農點頭，宛若感謝他多年來的照料，老農頓時淚流滿面，場面令人動容。

姜梅紅指出，張姓老翁的兒子到她服務處求助，表示考量父親年邁耕種很辛苦，希望父親早日退休，但家人感念水牛辛勤陪伴老父工作，不忍其販售被屠宰，感謝嘉縣家畜疾病防治所長林珮如等人幫忙，積極尋找全國各地收容單位，經嘉市慈悲協會常務監事鍾淑芬協助牽線，幫水牛找到社團法人中華護生協會屏東縣崁頂護生園區安置。

林珮如表示，為安頓朴子市最後一頭水牛，同仁到處接洽都碰壁，所幸皇天不負苦心人，在嘉市慈悲協會協助下找到終老場所，而且中華護生崁頂園區為此還特別整修牛舍，讓水牛有個舒適的養老處所，真的令人感動。

林珮如說，昨天張姓老農細心幫水牛洗澡，水牛似乎知道自己要離開主人了，站在牛車旁一再點頭，在場的人都感到鼻酸，老農淚如雨下，無法忍受離別的痛心，一度回到屋內，最終雖不捨，還是將老牛送上車，人牛離別情深，真的是令人感動的時刻。

嘉義縣朴子市張姓老農送走水牛，難掩悲傷之情。（嘉義市慈悲協會提供）

嘉義縣朴子市張姓老農送水牛最後一程。（嘉義市慈悲協會提供）

嘉義縣朴子市張姓老農送水牛最後一程。（嘉義市慈悲協會提供）

嘉義縣朴子市張姓老農送走水牛。（嘉義市慈悲協會提供）

嘉義縣朴子市張姓老農送走水牛，神情哀傷。（嘉義市慈悲協會提供）

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