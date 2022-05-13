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    首頁　>　嘉義縣

    國民黨嘉縣議員選舉 第一波徵召6現任

    國民黨主席朱立倫4月時曾到國民黨嘉義縣黨部，與地方民代及幹部討論選戰。（資料照，記者林宜樟攝）

    國民黨主席朱立倫4月時曾到國民黨嘉義縣黨部，與地方民代及幹部討論選戰。（資料照，記者林宜樟攝）

    2022/05/13 16:10

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕針對年底公職人員選舉，國民黨嘉義縣黨部今天召開委員會議，成立五合一選舉提名資格審查委員會，由縣委員會授權提名資格審查委員會處理提名徵召各項作業，並呈報黨中央核定，縣議員選舉部分，第一波先徵召6名現任議員，鄉鎮市長選舉部份，東石鄉及朴子市開放，不徵召黨員參選，禮讓黨友。

    國民黨嘉義縣黨部表示，為促進團結和諧，爭取勝選，及因應嘉義縣政治環境，調整提名登記相關作業方式，不採用以往公告提名作業，改以徵召方式產生人選，縣黨部就各選區相關選情，由提名資格審查委員會展開協調及徵召建議。

    縣黨部指出，各選區不辦理提名登記，改採協調適合人選，徵召投入縣議員、鄉鎮市長選舉；不需協調的選區，第一階段徵召。須協調的選區，於第二階段徵召；無人參選的選區，禮讓黨友或視情況再行處理。各選區建議名單，呈報中央審核。

    經提名資格審查委員會審議，第一階段徵召部分，縣議員第一選區，因鹿草鄉長選舉參選人協調作業，先徵召現任議員王啓澧；縣議員第二選區，因民雄鄉長選舉參選人協調作業，暫緩徵召；縣議員第三選區，徵召現任議員吳思蓉、陳信文；縣議員第四選區，徵召現任議員李國勝；縣議員第五選區，徵召現任議員蔡信典；縣議員第六選區，因中埔鄉長選舉參選人協調作業，先徵召現任議員詹黃素蓮。

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