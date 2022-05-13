嘉義縣+314！已有3809名兒童接種疫苗

嘉義縣防疫資訊說明。（嘉義縣府提供）

2022/05/13 13:43

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣今天新增314人確診，其中有症狀90人、無症狀224人，今日解除隔離308人、目前居家隔離尚有606人，輕症居家照護1858人，全縣6至11歲幼童疫苗接種3809人，無接獲通報不良反應，縣府以居家照護主動CALL OUT關懷，居家照護關懷中心提供民眾14線受話諮詢，啟動雙向關懷照護。

縣長翁章梁表示，今日增加314人確診，年齡介於10個月至95歲，10歲以下27人，70歲以上22人；累計全縣10歲以下染疫幼童320人，70歲以上有153人。目前6至11歲學童計3809人接種疫苗，接種率21%。

翁章梁在今日防疫快報邀請大林慈濟醫院小兒感染科主任王俊隆，針對兒童確診居家照護及相關警訊進行說明。

翁章梁說，國內疫情雖嚴峻，99.79%為輕症或無症狀，全縣目前輕症居家照護者達1858人，考量民眾確診後，可能出現的擔憂及健康狀況，因此擴大整合跨局人力，4月20日進駐居家照護關懷中心，啟動CALL OUT/CALL IN雙向關懷服務。

針對7天居家照護期間，每天主動CALL OUT電話關懷，如有就醫需求者，隨即協助連結視訊診療，或提供就醫資源；如多次電話聯繫未果，則轉由警察單位到訪關懷，以確認民眾無健康或安全疑慮，統計撥出CALL OUT關懷2526通、線上受話諮詢1518通，使用視訊診療78人，其中18人為幼童，送藥到宅73人次。

防疫快報中，王俊隆提出5警訊+6緊急症狀，提供家長作為兒童居家照護期間就醫參考。優先採取視訊診療或外出就醫警訊為發燒超過48小時，或高燒39度合併發冷/冒冷汗；退燒後持續活動力不佳；退燒後持續呼吸急促/喘或胸悶胸痛；持續性的嘔吐、頭痛或腹痛；超過12小時未進食或未解尿。

119或緊急自行送醫症狀為抽搐；意識不佳；呼吸困難或有胸凹現象；唇色發白或發紫；血氧飽和度低於94%（如家中有血氧機）；肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗；王俊隆提醒，民眾儘快打疫苗可有效預防重症發生。

嘉義縣衛生局長趙紋華表示，指揮中心已開放符合口服抗病毒藥物確診者，可由親友代為看診，另考量長者的數位落差，居家照護者確診者，醫師得採用「電話問診」評估及開立口服抗病毒藥物，嘉義縣有68家中西醫院所，均可提供視訊及電話診療服務，看診用藥皆無須擔憂，相關資訊可上衛生局網站查詢，其他生活需求或防疫問題，可撥打05-3621150關懷中心。

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嘉義縣防疫資訊說明。（嘉義縣府提供）

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